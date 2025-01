Theip ar an bhfostóir sláinte tumadóir a sheiceáil

Mar thoradh ar shraith teipeanna sábháilteachta bás inchoiscthe tumadóir agus é faoi uisce ag Manns Harbour Bridge ar Croatan Sound i Carolina Thuaidh, de réir Roinn Saothair na SA.

Theip ar chonraitheoir Maryland-bhunaithe Coastal Gunite Construction meastóireacht a dhéanamh ar shláinte tumadóir 47 bliain d’aois sular thosaigh sé ar a phost nua don chuideachta i mí an Mheithimh seo caite, d’aimsigh an roinn, agus mar thoradh air sin d’fhulaing sé gortuithe marfacha.

Tá an chuideachta i mbun gnó ó 1983 agus fostaíonn sé tumadóirí chun bonneagair mhuirí a thógáil, a chothabháil agus a dheisiú.

Imscrúdaitheoirí leis an Roinn Saothair Riarachán Sábháilteachta agus Sláinte Ceirde (OSHA) fuarthas amach go raibh foireann tumadóireachta de cheathrar ball fostaithe ag Coastal Gunite ag déanamh tástála faoi uisce ar an droichead nuair, soicind tar éis dó íslitheach ó bhád go doimhneacht de thart ar 6m, tháinig an tumadóir neamhfhreagrach, ag teip ar ghlaonna raidió a fhreagairt. .

Bhain baill na foirne an tumadóir as an uisce agus rinne siad CPR agus iad ag fanacht leis na seirbhísí éigeandála teacht ar an láthair, ach níorbh fhéidir é a athbheochan.

Easnaimh ag an láthair tumadóireachta

D'aithin imscrúdaitheoirí OSHA roinnt easnaimh sábháilteachta ag an láthair tumadóireachta, lena n-áirítear teip Coastal Gunite measúnú a dhéanamh ar oiriúnacht oibrithe le haghaidh tumadóireachta agus a chinntiú go mbeadh soláthairtí garchabhrach agus athshlánaitheoir láimhe ar fáil go héasca.

Ina theannta sin, bhí an chuideachta tar éis iontógáil aeir a shuíomh go míchuí, ag nochtadh fostaithe d'éilliú féideartha ar a soláthar aeir, agus ní dhearna sí tástálacha rialta ar íonacht an aeir ar chórais chomhbhrúiteora, ná ní dhearna sí tástáil ar bhrú aeir-phíobáin go bliantúil.

“Is cuid bhunúsach de shábháilteacht san ionad oibre é a chinntiú go bhfuil fostaithe aclaí go fisiciúil le haghaidh tumadóireachta tráchtála,” a dúirt stiúrthóir oifig ceantair Raleigh OSHA, Kim Morton.

“Tá sé de dhualgas ar fhostóirí a gcuid oibrithe a chosaint trí phrótacail dhiana sábháilteachta agus trí mheastóireachtaí críochnúla réamhfhostaíochta a chur i bhfeidhm, go háirithe i dtionscail ardriosca amhail tumadóireacht tráchtála. D’fhéadfaí an teagmhas tragóideach seo a chosc.”

Luaigh OSHA Coastal Gunite Construction as ceithre shárú thromchúiseach agus pionóis molta de US $ 40,329 (£ 31,890), an t-uasmhéid a d'fhéadfadh sé a mholadh go dlíthiúil. Tá an rogha ag an gcuideachta na torthaí a chonspóid.

