Asbhaint corp tumadóir uaimh 'éilitheach go teicniúil'

Fuair ​​tumadóir bás i bpluais i gcanton na hEilvéise i Ticino, agus tá téarnamh a chorp ina dhúshlán do tharrthóirí saineolacha anois. Tar éis gur theip air filleadh ó thumadh a bhí beartaithe an 2 Samhain, thángthas ar an bhfear ag doimhneacht 40m timpeall 200m isteach ó bhealach isteach an phluais.

Tá an uaimh suite i nGleann Blenio in aice le foinse abhainn Brenno. Ticín póilíní cantonal D'fhógair an bás inné (4 Samhain), agus dúirt sé go ndeachaigh an tumadóir isteach san uaimh go déanach ar maidin dhá lá roimhe sin, agus gur tuairiscíodh gur theip air filleadh thart ar 2.30pm.

D'iarr na póilíní cúnamh speisialta ó thumadóirí de chuid Sheirbhís Tarrthála Speleological na hEilvéise, a d'eitil héileacaptar chuig an suíomh ag héileacaptar na tíre. seirbhís aer-tarrthála REGA. Bhí corp an tumadóir suite thart ar 7.30pm.

Cuireadh tús leis an tasc an corp a thabhairt amach an lá tar éis a fhionnachtana, ach chuir na póilíní síos air mar rud a bhí “an-chasta agus an-éilitheach go teicniúil” agus mar sin d’fhéadfadh go dtógfadh sé roinnt laethanta agus go leor tumadóirí ag tumadóirí pluaise saineolacha.

Bhí an oibríocht aisghabhála casta ag caol na pasáistí, cumraíocht an uaimh agus an droch-infheictheacht faoi uisce. Ní raibh sé indéanta fós an tumadóir a aithint go foirmiúil, a dúirt na póilíní.

Is é Ticino an canton is faide ó dheas de chuid na hEilvéise agus luíonn sé go príomha ó dheas ó na hAlpa. Is gnách go mbíonn baint ag a nithe is díol spéise do thumadóirí le soiléire a chuid uiscí le haghaidh tumadóireacht abhann agus locha.

