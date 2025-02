Lámhaigh míolta móra marfacha tar éis olltrádála

at 11: am 30

Bhí pod de níos mó ná 150 míolta móra marfacha páirteach in ollstáisiún ar thrá iargúlta in iarthuaisceart na Tasmáin - agus, toisc go raibh an 90 nó mar sin nach raibh básaithe cheana féin faoi an oiread sin strus, caithfidh oifigigh de chuid na Roinne Comhshaoil ​​anois iad a chur síos.

Bhí sé deacair do tharrthóirí rochtain a fháil ar shuíomh iargúlta Arthur River, timpeall 300km ó Launceston, lena gcuid feithiclí agus trealamh.

Níor éirigh le hiarrachtaí na míolta móra a athshnámh sna gnáthdhálaí farraige, a bhfuiltear ag súil go bhfanfaidh siad garbh ar feadh na laethanta amach romhainn, agus na céiticigh laga in ann snámh thar an sos agus á níochán ar ais isteach.

Cuid de na míolta móra marfacha bréagacha sáinnithe (Seirbhís Páirceanna & Fiadhúlra na Tasmáine)

An Seirbhís Páirceanna & Fiadhúlra na Tasmáine Dúirt sé gur comhaontaíodh eotanáis do na míolta móra go léir a bhí fágtha mar rogha dheireanach, a rinneadh trí lámhach ar bhonn measúnuithe tréidlia fiadhúlra saineolaithe chun tuilleadh fulaingthe a chosc do na hainmhithe.

Tuairiscítear go dtarlaíonn níos mó ná 80% de shnáthaidí míolta móra na hAstráile sa Tasmáin, cé go bhfuil breis is leathchéad bliain caite ó chuaigh míolta móra marfacha go mór i dtreis ansin. Is minic a bhíonn míolta móra píolótacha i gceist.

míolta móra marfacha (Pseudorca crassidens) atá níos lú agus níos caol ná na míolta móra marfacha agus easpa paistí bána acu – eascraíonn an t-ainm ó chosúlachtaí i gcruth cloigeann. Is féidir leis an speiceas fás suas le 6m ar fad agus meáchan 1.5 tonna.

Faigheann crónán a gortaíodh líne bás in Albain

An míol mór droma marbh (Phil Dickinson)

Idir an dá linn, tar éis dhá thuarascáil ar Divernet le déanaí (Féach thíos) na míolta móra droma á dtarrtháil ó rópaí i bhfostú amach ó Oileán Sgitheanach na hAlban, tá cromán óg fireann tar éis éirí marbh ar an mórthír thiar ag taispeáint comharthaí gortaithe i bhfostú.

Chonacthas an conablach ar leithinis Chinn Tíre idir Claonaig agus Skipness ar 15 Feabhra, agus ba chosúil gur ainmhí sláintiúil a bhí ann roimhe seo.

Bhí “créachta an-domhain timpeall ar a phucháin agus marcanna téad níos éadroime eile”, a dúradh Scéim Thánaithe Ainmhithe Mara na hAlban (SMASS) oibrí deonach Phil Dickinson. “Is é an tátal tosaigh ná go bhfuair sé bás de bharr báite agus é i bhfostú.”

