Codanna coirp tumadóir baineann a fuarthas i siorc

Is cosúil go bhfuarthas iarsmaí tumadóir scúba as SAM a chuaigh ar iarraidh le linn tumadóireachta báid i gcuid iargúlta den Indinéis a bheith i mbolg siorcanna – ach tá a fear céile agus a cairde ag aighneas gurb é an t-ainmhí ba chúis lena bás, agus deir sí. bheadh ​​uafás air go bhfaigheadh ​​siorc an milleán.

Scar Colleen Monfore, 68, ón gcuid eile de ghrúpa seachtar tumadóirí ag sruthanna láidre agus é ag doimhneacht de thart ar 7m ó Pulau Reong, oileán beag in aice le Wetar in oileánra Alor, an 26 Meán Fómhair.

D'iompaigh an grúpa mar fhreagra ar athrú sa treo reatha agus láithreacht sruth anuas, agus ag an bpointe sin ceapadh go raibh leath umar aeir fágtha aici fós.

Ní raibh an treoraí tumadóireachta in ann an Monfore a bhaint amach le cuidiú léi filleadh ar a mbád, agus mar gheall ar a imithe bhí cuardach ocht lá ar an gceantar.

Oileán Reong amach ó Wetar (Google Earth)

On 6 October a fisherman in Timor-Leste, some 120km south of Reong and outside Indonesian territory, reported killing a shark that he claimed appeared to have been in distress, and finding parts of a woman’s body in its stomach, along with remnants of a culaith fliuch and swimsuit.

Bhí idirchaidreamh ag údaráis Thíomór-Leste leis an Muir Indinéisis & Garda Cósta, ach cé go bhfuil comharthaí ó theaghlach agus ó chairde go bhfuil an corp aitheanta mar Monfore's, tá sé sin deimhnithe go hoifigiúil go fóill.

Ag cur an taifead díreach

Monfore, a mother of two, had been on a seven-week saoire dive-tour with her husband Mike. Old friends from Michigan Rick & Kim Sass, who for many years before their retirement had owned a dive-centre, say that Mike Monfore had contacted them following his wife’s death in an effort to put the record straight about her fate.

They have described her as a very experienced diver, and say that the currents on the dive had been considered manageable and that she had most probably died as the result of an unspecified medical eisiúint. While It was possible that a shark had consumed her body after death, it was highly unlikely to have attacked her or caused her to die. Shark attacks are rare in the area.

“Tá boilg ag siorcanna atá oiriúnaithe do dhíleá tapa,” a dúirt Kim Sass ar na meáin shóisialta. “Tá aigéid láidre agus einsímí sa bholg a bhriseann an bia síos go tapa ina cháithníní níos lú.

“Bhí corp Colleen inaitheanta. Tá a méarloirg (arís inaitheanta) á n-úsáid ag ár n-ambasáid SAM agus ag an rialtas áitiúil mar chruthúnas ar bhás. Ní bheadh ​​sé seo indéanta dá ndéanfadh an siorc ionsaí uirthi seachtainí ó shin.”

Sass says that she had carried out at least a thousand dives with Monfore and that she was an excellent diver. Mike Monfore’s dive-ríomhaire data, photos taken on the dive and statements from the other divers and dive-guide together suggested that her friend had died as the result of a medical eisiúint.

“Ní chreidim gurbh é an timpeallacht agus cinnte ní siorc a chuir deireadh lena saol,” a deir sí. “Dúirt fear céile Colleen go mbeadh sí croíbhriste fios a bheith aici go bhfuair siorc bás mar gheall uirthi – agus go bhfuil a bás ag tabhairt droch-ainm do shiorcanna arís.”

Chomh maith leis sin ar Divernet: AlOR DON FHÉIN, ALOR AQUAMEN