‘An chéad tarrtháil uaimh-thumadóireachta rathúil’ a éilíodh sa tSín

Baineadh beirt tumadóirí uaimheanna atá ar iarraidh as córas i ndeisceart na Síne tar éis oibríocht chuardaigh agus tarrthála a mhair beagnach trí lá - agus a d'éiligh mar an chéad tarrtháil pluais-tumadóireachta rathúil ag an náisiún.

Bhí na fir mar chuid de ghrúpa de chúigear bitheolaithe mara a chuaigh isteach i bpluaiseanna carst báite chun taighde a dhéanamh in aice le cathair Baise i réigiún sléibhteach Guangxi Zhuang ar 5 Feabhra. Tá an phluais ag foinse abhainn Huowang.

Le linn a gcuid iniúchta chaill beirt de na tumadóirí teagmháil leis na cinn eile, a chuir in iúl do na póilíní Baise go raibh siad ar iarraidh thart ar 7pm.

Rinne foireann tarrthála ina raibh póilíní, míleata, comhraiceoirí dóiteáin, paraimhíochaineoirí agus baill de chlub tumadóireachta comhoibríocht 69 uair an chloig.

An oibríocht chuardaigh agus tarrthála (Guangxi Provincial Department of Public Security / Xinhua)

Bhí uisce go doimhneacht 200m sa seomra 80m faoi 15m ag an mbealach isteach chuig an phluais agus chuaigh sé isteach i gcathair ghríobháin de phasáistí tochrais, agus mar sin bhí ar an bhfoireann tarrthála scaipeadh, ag leagan treoirlínte i roinnt treoracha.

Dúirt póilíní Baise leis an ngníomhaireacht nuachta Xinhua go raibh na pluaiseanna tréithrithe ag fillteacha agus lochtanna trasnaithe, córas uisce casta agus borrtha aibhneacha faoi thalamh a chruthaigh “dúshláin mhóra” do na tarrthóirí, mar a rinne an droch-infheictheacht faoi uisce.

Thuairiscigh tumadóirí tarrthála go raibh siad in ann fuaimeanna lag ag bualadh a chloisteáil ach nach raibh siad in ann a rá cén treo ar tháinig siad.

Ina ainneoin sin, d’éirigh leo an chéad cheann de na tumadóirí a bhí ar iarraidh a aimsiú laistigh den chéad cheithre huaire an chloig den chuardach, go luath ar an 6 Feabhra. Bhí sé suite in aer-phóca ag doimhneacht 16m, thart ar 300m ó phointe iontrála na tarrthálaithe, agus tugadh amach go sábháilte é laistigh de 90 nóiméad.

Tugtar an chéad tumadóir amach (Guangxi Provincial Department of Public Security / Xinhua)

Níor aimsíodh an dara tumadóir, darb ainm Zhou, áfach go dtí go luath tráthnóna an 8 Feabhra. Ar an tríú lá den chuardach, leathnaigh na tarrthóirí an limistéar cuardaigh agus rinne siad 10 ndoimhneacht ar a laghad sular aimsíodh Zhou in aer-phóca eile, an ceann seo 28m faoi dhromchla an uisce agus thart ar 500m ón bpointe iontrála.

Thóg sé beagnach dhá uair an chloig chun an tumadóir a bhaint, a dúradh mar dhuine an-lag, ach léirigh scrúdú leighis san ospidéal áitiúil go raibh a riocht seasmhach. “Bhí mé an-mhíchompordach ag an am agus thosaigh mé ag dul i dtaithí ar siabhránachtaí neas-bháis,” a dúirt sé Xinhua níos déanaí.

I mí Dheireadh Fómhair 2023, tá Han Ting, ceann de na tumadóirí scúba is cáiliúla sa tSín, chuaigh ar iarraidh sa phluais domhain faoi uisce Tianchuang, freisin sa réigiún Guangxi Zhuang, agus iarracht á dhéanamh ar tumadóireacht doimhneacht taifead domhanda beo-sruthaithe sa chóras. Thángthas ar a chorp ceithre lá ina dhiaidh sin agus baineadh amach é níos déanaí ag baint úsáide as róbat faoi uisce.

