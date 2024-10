Chaith iascaire snorcóir marbh ar ais san fharraige

Tá iascaire sa Ghréig a d’aimsigh corp snorcailí ina líonta agus a chaith ar ais isteach san fharraige faighte ciontach i ndúnorgain.

Tharla an eachtra i Meán Fómhair 2021, nuair a chonaic an cosantóir gan ainm 55 bliain d'aois an corp agus é ag tarraingt ina líonta i réigiún Pelion ar chósta Aeigéach na Gréige. Bhí an suíomh soir ó chathair Volos, áit ar tharla an triail an tseachtain seo caite.

Tuairiscíodh do na húdaráis go raibh an snorcóir, 74 bliain d'aois, ar iarraidh an lá roimhe sin. Ach in ionad scéala a fhionnachtana a chur ar aghaidh, d’fhág an t-iascaire an láthair ar dtús, Garda Cósta dúirt oifigigh leis an gcúirt.

Tháinig sé ar ais ina dhiaidh sin agus, nuair a fuair sé amach go raibh an snorcóir fós gafa ina líonta, scaoil sé an corp agus lig dó snámh uaidh. Dúirt sé leis an gcúirt go raibh faitíos agus scaoll air, de réir tuairisce trialach le Caitiméiri.

Chonaic oifigigh an Gharda Cósta, tumadóir caitheamh aimsire agus oibrithe deonacha eile an corp níos déanaí 5m ón gcladach agus fuarthas é ar ais.

D'eascair an ciontú dúnorgain mar gheall ar an snorcóir a bheith gafa i líonta a bhain leis an iascaire, cé gur dúirt sé leis an gcúirt mar mhaolú gur chuir sé dhá bhaoithe os a gcionn, agus gur chóir go ngníomhódh siad seo mar rabhadh d'aon úsáideoir uisce gan déanamh amhlaidh. ar strae ina ngarchomharsanacht.

Gearradh téarma príosúin 22 mí ar fionraí ar an iascaire.

Chomh maith leis sin ar Divernet: Seisear tumadóirí cúisithe sa Ghréig, Ráig ghunnaí nasctha le réabhlóidithe Gréagacha, Íslíonn an Ghréig garda ar thumadóireacht, Cuireann an Ghréig 91 raic ar fáil do thumadóirí scúba