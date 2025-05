Gortaítear tumadóirí i dtaivín trí bhrú báid iascaireachta

Gortaíodh beirt thumadóirí go dona i Taiwan tráthnóna an 17 Bealtaine tar éis dóibh a bheith buailte ag lián báid iascaireachta. Tharla an eachtra níos mó ná 1km soir ó dheas ó thrá Houbihu, ar leithinis Hengchun ar an rinn is faide ó dheas den oileán.

Bhí na tumadóirí ag snámh ar an dromchla le SMBanna líonta agus iad ag fanacht le go bpiocfadh a mbád tumadóireachta suas iad, de réir Nuacht Laethúil Aontaithe.

Tuairiscíodh gur tháinig an bád iascaireachta ó Wushi in oirthuaisceart Taiwan agus go raibh sé ag taisteal ar “luas ard” nuair a bhuail a lián na fir, agus gur lean an soitheach ar aghaidh ar a bhealach ansin.

Tugadh Liu mar shloinne ar an dá thumadóir a gortaíodh go dona, fear 41 bliain d'aois agus fear 38 bliain d'aois, cé nach raibh sé deimhnithe go raibh gaol acu.

Fuair ​​an bheirt fhear go leor gearrthacha agus tuairiscíodh gur gortuithe bagracha don bheatha a bhí ar an bhfear óg, lena n-áirítear bristeacha i gcos amháin, i gcliabhrach, i ngualainn agus i lámh. Níor fhulaing an tríú tumadóir ach gortú beag coise ach coinníodh san ospidéal é le haghaidh breathnóireachta.

Dúirt Garda Cósta Taiwan gur tógadh ráitis ó chriúnna an bháid tumadóireachta agus an bháid iascaireachta araon agus go raibh siad ag fiosrú na heachtra, cé gur tuairiscíodh gur cúisíodh an captaen cheana féin as mainneachtain breathnú ar dhálaí na farraige agus as oibriú ar luas iomarcach.

De réir oibreoirí tumadóireachta áitiúla, tá coimhlintí arís agus arís eile tagtha chun cinn le hiascairí le blianta beaga anuas maidir le húsáid tosaíochta bealaí i gceantar Houbihu.

Tharla an eachtra le déanaí laistigh den Páirc Náisiúnta Kenting limistéar, a d’eisigh rabhadh sábháilteachta do shoithí atá ag feidhmiú in aice le láithreacha tumadóireachta ainmnithe, ag áiteamh orthu luas a laghdú agus a bheith airdeallach ar SMBanna. Níl aon togra oifigiúil ann, áfach, chun rochtain báid sa cheantar a shrianadh.

