Maraíonn an t-iasc snáthaidí eitilt surfálaí Iodálach

Fuair ​​surfálaí Iodálach bás i dtimpiste anchúinse san Indinéis nuair a léim snáthaid iasc amach as an bhfarraige agus inar chrom sí sa bhrollach.

Tharla an eachtra ar maidin an 18 Deireadh Fómhair in aice le Masokut sna hOileáin Mentawai. Agus iad suite amach ó chósta Sumatra san Aigéan Indiach thoir, deirtear go bhfuil ardmheas ar na hoileáin i measc na surfálaithe.

Bhí Giulia Manfrini, 36, as Torino, ina surfálaí agus ag cur sneachta teagascóir agus reáchtáil sé sainghníomhaireacht turas ar a dtugtar AWAVE Travel. Bhí sí ag fanacht ag an Hidden Bay Resort lena páirtí Max Ferro, a bhí ar an láthair nuair a tharla an eachtra.

Giulia Manfrini agus Max Ferro

Tugadh Manfrini i dtír agus tugadh garchabhair di nuair a tugadh chuig ionad leighis í, ach bhí sé ró-dhéanach. D'fhág an tsnáth-iasc créacht 5cm-domhain ar thaobh clé a cófra agus tuairiscíodh go raibh uisce farraige ina scamhóga.

“Ar an drochuair, fiú le hiarrachtaí cróga a páirtnéara, na foirne saoire áitiúla agus na dochtúirí, níorbh fhéidir Giulia a shábháil,” a dúirt AWAVE Taisteal's comhbhunaitheoir James Colston. “Creidimid go bhfuair sí bás ag déanamh a raibh grá aici, in áit a raibh grá aici uirthi.”

Snáthaide bhaineann leis an Belonidae teaghlach agus tá gob fada caol líonta le fiacla géara acu. Féadann na héisc fás suas le 1m ar fad agus faightear go coitianta iad i réigiúin fothrópaiceacha, áit a n-itheann siad go príomha ar éisc bheaga, crústaigh agus ceifileapóid.

Iasc Snáthaide (Críostaí Grill)

In ann léimeanna gearra a dhéanamh as an uisce ar luasanna suas le 40msu – luas an tsaic a chaitear ar chlár – is minic a bhí a fhios go léimeann an tsnáthaidí thar dheic na soithí éadomhain.

I gcodanna den Ind-Aigéan Ciúin, measann iascairí traidisiúnta gur mó an chontúirt iad iasc snáthaidí eitilte ná cineálacha eile de shaol na mara.

Nuair a bhuaileann an gob an fheoil is féidir leis créachta doimhne a ghortú agus tá a fhios go mbrisfidh sé taobh istigh den íospartach. Cé nach bhfuil aon mholadh go bhfuil na héisc ionsaitheach d'aon ghnó i leith daoine, tá roinnt básanna agus gortuithe tromchúiseacha taifeadta.

Is féidir le gob snáthaidí éisc damáiste suntasach a dhéanamh

Níos luaithe sa bhliain 2024, polladh iascaire Tagálaigis 59 bliain d'aois sa bholg ag snáthaid-iasc ag léim nó prom amach ó Oileán Panay agus fuair sé bás de bharr caillteanas fola sular shroich sé an t-ospidéal.

