Ó íospartach bite siorcanna go Parailimpeach – i gceann 15 mhí

I mí na Bealtaine anuraidh, bhí Ali Truwit, 22 bliain d’aois, ag snorcallú ó bhád sna hOileáin Turks & Caicos le comhshnámhaí ó fhoireann Ollscoil Yale, Sophie Pilkinton.

Bhí na cairde ag baint suilt as saoire chun a gcéim a cheiliúradh – ach ag an bpointe seo bhí seal dorcha ag baint leis an turas.

Ní raibh aithne ar shiorcanna sa cheantar, ach tháinig an rud a measadh níos déanaí a bheith ina shiorc tarbh go tobann “agus thosaigh sé ag ionsaí orainn agus ag bualadh go ionsaitheach orainn agus ag ramáil uainn thíos,” mar a dúirt Truwit le NBC News.

“Throid muid ar ais agus chuamar agus chuamar, ach go tapa fuair sé mo chos ina bhéal. Agus an chéad rud eile a bhí ar eolas agam, bhí sé greamaithe de mo chos agus cuid de mo chos.”

Ach anois, ar éigean 15 mhí tar éis an teagmháil thrámach, tá Truwit ag ullmhú chun dul san iomaíocht i dtrí rás idirnáisiúnta le foireann SAM ag Cluichí Parailimpeacha Pháras.

De réir mar a chuaigh an siorc i gciorcal, ba é oiliúint snámha Truwit a tháinig chun tosaigh. “Rinneamar an cinneadh dara scoilte snámh dár saolta, timpeall 75 slat in uisce an aigéin oscailte ar ais go dtí an bád,” a dúirt sí.

D'éirigh leis an mbeirt bhan an t-árthach a shábháil, áit a ndearna Pilkinton, i ngníomh a thugann Truwit creidiúint dó as a saol a shábháil, an fhuil a stopadh le turasóireacht.

Tugadh chuig an ospidéal í le haghaidh cóireála éigeandála sular eitlíodh í ar ais go SAM le haghaidh máinliachta. Chuaigh sí faoi thrí oibríocht: dhá cheann i Miami chun ionfhabhtú a chomhrac, agus ansin i Nua-Eabhrac, ar a 23ú breithlá, gearradh a cos chlé faoi bhun na glúine.

Spléachanna cliathánacha

Mar chuid d'athshlánú Truwit bhí obair linn snámha, agus chabhraigh a hiar-chóitseálaí snámha sa choláiste Jamie Barone léi. Ag filleadh ar an uisce, bhí dúshlán síceolaíoch ag baint le fiú an linn teaghlaigh i Darien, Connecticut, ar dtús mar go spreagfadh fuaimeanna tumoideachais agus splancchú spléachraí cliathánacha chuig an teagmháil siorcanna.

Agus í ag cur síos ar Truwit mar “an t-oibrí is deacra ar bhuail mé riamh léi”, deir Barone nár chaill sí lá cleachtaidh riamh, agus na spléachtaí agus an míchompord ag laghdú dá dheacra a d’oibrigh sí.

Cé gurb é an cuspóir tosaigh a bhí aici ná foghlaim conas a cos próistéiteach a úsáid agus a neart a fháil ar ais, faoi mhí na Nollag bhí Truwit ag snámh saorstíle agus cúlbhuille i gCraobhchomórtas Náisiúnta Snámha Parailimpeach na SA in Orlando, Florida – agus bhuaigh sé bonn.

Mar thoradh ar smaointe faoi iomaíocht sna Parailimpeacha i Los Angeles in 2028, tháinig tiomáint níos uaillmhianaí i dtreo Pháras in 2024.

Fós ag snámh san iomaíocht – Ali Truwit

An Aibreán seo shnámh Truwit an 400m saorstíle, sa chatagóir S10 do shnámhóirí le lagú coirp a bhfuil tionchar acu ar alt, ag comórtas idirnáisiúnta sa Phortaingéil. Ansin, ag trialacha ag deireadh mhí an Mheithimh, bhuaigh sí na himeachtaí a cháiligh í d'fhoireann Parailimpeacha SAM – an 400m agus 100m saorstíle agus 100m cúlbhuille.

Bheith sábháilte uisce

Tá am faighte ag Truwit freisin chun fondúireacht ar a dtugtar Stronger Than You Think. “Tuigim cé chomh costasach is atá próstéitic agus cé chomh beag atá clúdaithe ag árachas,” a deir sí. “Meabhraíodh dom chomh maith cé chomh ríthábhachtach is a bhí sé a bheith i do shnámhaí cumasach do mo shlánú.

"Thosaigh mé Níos láidre ná mar a cheapann tú chun cabhrú le daoine a bhfuil gá acu le cúnamh airgeadais lena bpróistéitic, chomh maith le cabhrú le daoine a bheith sábháilte ó thaobh uisce de.”

Ag glaoch ar an snámhóir “spreagthach”, tá gobharnóir Connecticut ainmnithe amárach (28 Lúnasa), an lá a gcuirfear tús leis na Parailimpeacha, mar Lá Ali Truwit sa stát.

“Tá mé uathúil sa mhéid is gur ionsaigh siorc mé, ach níl mé uathúil sa mhéid is go rachaimid go léir trí chruatan agus tráma agus amanna deacra sa saol agus go bhfuil an cumas againn go léir éirí aníos,” a dúirt Truwit le NBC.

