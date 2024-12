Tá teaghlach cailíní ag iarraidh freagraí ar bhás snorcallú Oileáin Mhaildíve

at 9: am 04

Tá teaghlach cailín scoile Briotánach-Singeapór a fuair bás in eachtra a bhain le lián báid agus é ar thuras snorcallaithe scoile beagnach dhá mhí ó shin fós ag fanacht le míniú ar cad a tharla ó na húdaráis sna Oileáin Mhaildíve.

Tuairiscíodh bás Jenna Chan, 15 bliana d'aois an 8 Samhain Divernet. Bhí sí ag glacadh páirte i dtionscadal snorcallaithe leis an gcarthanacht atá cláraithe sa Bhreatain Clár Taighde Siorcanna Míolta Móra in Oileáin Mhaildíve, in éineacht le daltaí eile ó scoil Singeapór St Joseph's Institution (SJI) International ar thuras faoi stiúir phríomhoide na scoile.

Thug mic léinn SJI cuairt ar na Oileáin Mhaildíve an bhliain roimhe sin le haghaidh “snorcallú domhainfharraige agus athléimneacht ceachtanna” a bhí mar chuid de éigeantach na scoile Duais Náisiúnta Gnóthachtála Óige oiliúint, comhionann le Duais Diúc Dhún Éideann sa RA.

'Ciúnas ó na Oileáin Mhaildíve'

Tharla an eachtra marfach idir an Lux Maldives Resort agus Dhidoo in South Ari Atoll. Fógraíodh go raibh Jenna marbh nuair a shroich sí Ionad Sláinte Dhigura in aice láimhe, agus gheall na póilíní go ndéanfaí imscrúdú.

“Tháinig ciúnas ó rialtas Maldivian agus tá deireadh tagtha le gach scéala fúithi,” a scríobh Alice Chan, 17, ar a GoFundMe leathanach tosaithe dá deirfiúr níos óige. “Is mór an t-uafás ár muintire agus a cairde sna déaga, a fuair bás go tobann, na cúinsí as ar tháinig a bás tobann agus faillí na cuideachta.

Jenna Chan ag an aerfort

“Tabhair tacaíocht dúinn le do thoil le linn an ama chrua seo dár muintir agus dár ngaolta, agus scaip an scéal faoina cás. Rachaidh gach deonachán i dtreo ár gcomhrac ar son Jenna agus cosaint gach linbh agus turasóir amach anseo, trí tháillí dlí agus tacaíocht airgeadais a sholáthar dár ndlíodóirí Maldivian chun níos mó cásanna a thógáil díreach mar an gceann seo. Ceartas do Jenna." Go dtí seo tá £5,160 de sprioc £10,000 bailithe ag an suíomh.

Beartas gan ghutháin

Dar leis an ngrúpa, dúradh le Jenna agus lena cairde dul isteach san fharraige díreach sular cuireadh tús le hinneall an bháid agus chuaigh an soitheach isteach chucu, á tarraingt faoin dromchla.

Dúirt tuismitheoirí Jenna Alan Chan agus Jennifer Liauw leis an bpreas nach raibh siad in ann teagmháil a dhéanamh lena n-iníon le linn an turais toisc go raibh polasaí gan ghutháin curtha i bhfeidhm ag an scoil.

Maíonn siad gur theip ar údaráis na Maldivian deis a iarbháis scrúdú a dhéanamh ar chorp a n-iníne tar éis na heachtra, agus nár roinneadh ráitis finnéithe ó dhaltaí agus ó mhúinteoirí eile leo, rud a thug orthu a chreidiúint nach raibh “aon fhiosrú fíor” ar siúl.

Thagair siad freisin do “shlabhra earráidí” a líomhain siad a tharla le linn an turais. “Is beagnach an Nollaig atá ann agus níl aon fhreagraí againn fós,” a dúirt Alan Chan. "Ba mhaith linn a fháil amach cad a tharla."

Chomh maith leis sin ar Divernet: Freastalaí prop cos tumadóir baineann san Oileáin Mhaildíve, Bás prop – comhaid dlí baintreach fir a tumadh, Tumadóir buailte ag doni prop