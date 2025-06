Tumadh damba scanrúil: 'Tabhair leat mé, le do thoil'

at 9: am 57

Tá corp múinteora scoile ón gCóiré Theas a chuaigh ar iarraidh 15 bliana ó shin aimsithe – ag tumadóir scúba a mhaíonn gur threoraigh guth ina cheann é.

Bhí Baek Min-gyu, 55 bliain d'aois, i gceannas ar an bhfoireann tarrthála uisce do chathair oirthear Andong roimhe seo, agus bhí sé páirteach sa chuardach bunaidh ar leas-phríomhoide na scoile gan ainm nuair a chuaigh sé ar iarraidh ag aois 53 i mí Lúnasa 2010.

Níos luaithe an mhí seo, bhí Baek i mbun oibre cothabhála ag Damba Andong nuair a thit dréimire isteach san uisce de thaisme, de réir tuairisce sa An Chóiré Herald.

Agus trealamh scúba á úsáid aige, thum sé go doimhneacht 30m chun an dréimire a aimsiú ach, agus é á iompar suas go dtí an dromchla, scaoil sé arís é san áit chéanna. Nuair a thum sé arís a tháinig sé ar iarsmaí an mhúinteora freisin.

“Chloisinn i gcónaí: ‘Tabhair leat mé, le do thoil’,” a dúirt sé leis na meáin áitiúla. “Níl a fhios agam fiú cén fáth ar chuaigh mé chomh domhain sin isteach san uisce don dréimire saor sin – mhothaigh mé go raibh orm é sin a dhéanamh.”

Gníomhaireacht Póilíneachta Cúige Gyeongbuk dúirt sé gur chuidigh an chuid is mó de a bheith clúdaithe i láib leis an gcorp a chaomhnú, gur fhan cuid mhaith de slán, agus gur deimhníodh a aitheantas trí thástáil DNA.

Bhí an cás ar cheann de na cásanna daoine ar iarraidh is faide a bhí ar siúl sa réigiún, agus tá sé beartaithe ag na póilíní onóir a thabhairt do Baek le teastas buíochais as cabhrú leo an scéal a réiteach faoi dheireadh.

Bás san Indinéis

Aceh (Axel Drainville)

Idir an dá linn in Aceh ar oileán Sumatra na hIndinéise, fuair tumadóir scúba 33 bliain d'aois a bhí ar cuairt ón Mhalaeisia bás inné (31 Bealtaine) tar éis dó a bheith gafa i sruth láidir, dar le daoine.

Bhí an fear ag tumadh go dtí doimhneacht uasta 20m ar feadh thart ar 30 nóiméad ar maidin ag suíomh amach ó Iboih. Bhí sé i ngrúpa le beirt Mhalaeisiaíoch eile agus teagascóir, de réir na meán cumarsáide Berita Rakyat Aceh.

Nuair a bhuail an sruth leis, thug an teagascóir comhartha don fhear dul suas, ach b’fhéidir gur chomhlíon sé an ordú ró-thapa, mar faoin am a shroich sé an dromchla fuarthas amach go raibh sé imithe as a chomhfhios.

Thug an teagascóir agus a chomh-thumadóirí CPR dó ar a seal agus tugadh an fear i dtír ar bhád agus ar aghaidh i gcarr chuig clinic in aice láimhe, ach fógraíodh marbh é nuair a shroich sé ann, thart ar 40 nóiméad tar éis na heachtra. iarbháis Bhí scrúdú le déanamh, agus póilíní na hIndinéise ag fiosrú an eachtra.

