Fágann Buail-agus-rith an tumadóir le gortú cos

at 11: am 22

D'fhág eachtra bád buailte agus rith eile tumadóir scúba gortaithe, an uair seo i Florida. Tharla an eachtra thart ar 1.5km amach ó Pháirc Oakland, atá suite idir Fort Lauderdale agus Trá Pompano ar chósta an Atlantaigh, ag thart ar 2pm ar an 1 Márta.

Bhí an tumadóir fireann gan ainm ag teacht ar dhromchla ó thumadh 18m-domhain agus tuairiscíodh gur ardaigh sé SMB nó bratach chun a láithreacht a chur in iúl.

Dúradh go bhfaca compánach a bhí ag tiomáint an bháid tumadóireachta an bád ag teacht isteach agus scairt agus fonn air aird an tiománaí fireann a tharraingt ar láithreacht an tumadóir san uisce. Ba chosúil go raibh an fear ar an eolas faoi na rabhaidh ach lean air ag rith thar an tumadóir agus lean sé ar a bhealach.

Fágadh cos an-ghasta ar an tumadóir tar éis dó dul i dteagmháil le lián an bháid, ach d’fhan sé san airdeall mar a d’éirigh le tiománaí an bháid tumadóireachta é a aisghabháil agus é a ruaigeadh chuig an trá.

Cuireadh turniquet i bhfeidhm ansin chun an fhuil a stopadh agus glaodh ar na seirbhísí éigeandála. Tugadh an tumadóir go dtí Ionad Leighis Sláinte Broward le haghaidh cóireála.

Cuireadh síos ar an mbád ciontaithe mar bhán, 10-13m ar fad, le consól láir agus mótair allamuigh. Bhí sé ag dul ó thuaidh le beirt ar bord.

Iarradh ar aon duine a bhfuil faisnéis nó píosaí scannáin acu glaoch a chur ar Florida Fish & Wildlife Conservation Commission (FWCC), atá ag fiosrú an eachtra, ar 888-404-3922.

