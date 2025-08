Spreagann laochas treoraí tumadóireachta gortaithe achomharc

at 10: am 59

Nuair a fágadh treoraí tumadóireachta i riocht criticiúil ag bád a bhí ag dul ar luas lasrach ar oileán saoire Cozumel i Meicsiceo ar an 25 Iúil, Divernet'S tuarascáil ar an eachtra thug sé le fios go raibh sé ag gníomhú chun tumadóir eile a chosaint nuair a bhuail sé é.

Go deimhin, is cosúil gur chuir an máistir tumadóireachta taithíoch, Manolo Acuña Zepeda, a shaol i mbaol d’fhonn ní duine amháin ach na tumadóirí uile faoina chúram a shábháil.

“Bhrúigh Manolo grúpa tumadóirí go cróga as cosán báid luais a bhí ag teacht ina n-aghaidh agus a bhí ag feidhmiú go mídhleathach ar luas ard os cionn Sceire Yucab laistigh den pháirc mhuirí faoi chosaint,” a deir an t-oibreoir tumadóireachta mór le rá i Cozumel, John Flynn. “Agus é sin á dhéanamh aige, bhuail an bád é agus gortaíodh go dona é ag a liáin.”

Máistir Tumadóireachta Manolo Zepeda

“Seo ar fad in ainneoin go raibh a bhuaí marcála dromchla pearsanta (SMB) aige chun báid a chur ar an eolas go raibh tumadóirí faoi bhun nó ar an dromchla. A bhuíochas le gníomhartha neamhleithleacha Manolo, sábháladh beatha – ach tá roinnt obráidí roimhe anois agus bóthar fada chun téarnaimh.”

Sheol Flynn Suíomh GoFundMe chun go mbeadh an duine a bhfuil taithí aige ar thumadóireacht in ann costais leighis ospidéil a íoc a mheastar a shroichfidh thart ar 1 mhilliún pesos (thart ar (£40,000).

Chaill Zepeda méid suntasach fola mar thoradh ar an eachtra agus bhí gá aige le fuilaistriúcháin iolracha. Tá sé fós in Ospidéal Idirnáisiúnta Cozumel, áit ar rinneadh obráid air ar dtús chun bristeadh cumaisc ina tibia deas a chobhsú, agus ina dhiaidh sin rinneadh obráid eile air chun a fhibula briste, an phríomhchnámh eile sa chos íochtarach, a dheisiú.

Bhí gá le tuilleadh obráidí chun gearrthacha doimhne ar chosa, lámh, pluide agus droim Zepeda a chóireáil. Ní bheidh sé in ann siúl ar feadh bliana ar a laghad, agus beidh obráid athsholáthair glúine ag teastáil uaidh in 2026.

Tá breis agus 30 bliain de thaithí ag Zepeda mar shaineolaí tumadóireachta

“Rachaidh gach síntiús – is cuma cé chomh beag – go díreach chun tacú le máinliachtaí, cóireáil agus athshlánú Manolo,” a deir Flynn. “Tá gortuithe fairsinge aige ar a chos, ar a dhroim íochtarach agus ar a rúitíní.” Ón lá inniu (4 Lúnasa) bhí 84% den spriocmhéid bailithe trí níos mó ná 500 síntiús.

Chuir Flynn, as California, tús leis an méid a d’fhás ina oibríocht tumadóireachta scúba Spóirt Dollar Gainimh i Cozumel sa bhliain 1990 agus bhí baint dhíreach aige le Páirc Mhuirí Cozumel a bhunú. Ní raibh Zepeda ina fhostaí lánaimseartha de chuid Sand Dollar ach d’oibrigh sé don oibreoir mar shaoroibrí.

“Ní hamháin gur máistir tumadóireachta oilte é Manolo le 30 bliain de thaithí ach is laoch fíor é,” a deir Flynn. “Tagaimis le chéile mar phobal agus tabharfaimid ar ais do dhuine a thug gach rud chun daoine eile a chosaint.”

An bád a bhuail Zepeda, aitheanta mar an maranatha, líomhnaítear gur chuaigh sé isteach sa chrios sceire gan na ceadanna riachtanacha ón gCoimisiún Náisiúnta um Limistéir Nádúrtha faoi Chosaint (CONANPTá imscrúdú oifigiúil ar siúl.