Faigheann teagascóir bás ar tumadh scriosta Ontario

at 11: am 42

Tá corp teagascóra scúba fireann gan ainm a chuaigh ar iarraidh ag láithreán tumadóireachta ar an gcladach amach ó chathair Kingston, Ontario tráthnóna an 13 Aibreán, faighte ar ais, de réir Póilíní Cúige Frontenac Ontario (OPP).

Bhí an tumadóir agus a chara tar éis a shliocht go dtí raic bháirse marcáilte le treoirlínte gar don chladach, áit a mbuaileann Abhainn St Lawrence le Loch Ontario. Dúradh go raibh aithne mhaith acu ar an suíomh, agus tuairiscíodh go raibh níos mó ná 25 bliain de thaithí tumadóireachta scúba ag an íospartach.

Lá te, suaimhneach a bhí ann ag an láthair ráig, cé nach raibh teocht an uisce ach timpeall 4°C.

Chonaic tumadóir eile ag feidhmiú mar chlúdach dromchla duine den phéire tumadóirí agus ghlaoigh sé amach ar dhuine éigin chun glaoch éigeandála a dhéanamh. Ansin chonacthas a chara ag teacht ar an dromchla nóiméadach sular imigh sé, rud a d’fhág nach raibh rian na mboilgeog ann.

Glaodh ar na seirbhísí éigeandála ag díreach tar éis 3pm agus dúradh gur fhreagair lucht tarrthála dóiteáin Kingston, póilíní agus paraimhíochaineoirí go tapa. Imscaradh bád chun an tumadóir a raibh dromchla air, a tuairiscíodh a bheith i gcruachás thart ar 15m amach, a bhailiú le tabhairt chuig an ospidéal le haghaidh cóireála do mhionghortuithe.

Rinne soithí de chuid an Gharda Cósta cuardach fairsing ar an gceantar go dtí thart ar 11pm, agus ina dhiaidh sin OPP Frontenac leanadh den oibríocht le haonad cuardaigh agus aisghabhála faoi uisce na bpóilíní. Fuair ​​siad corp an tumadóir an lá dár gcionn, agus cuireadh a neasghaolta ar an eolas. Tá oifig chróinéara Ontario ag fiosrú na heachtra anois.

