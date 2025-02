Bhuail IPO tumadóir RA ag Komodo's Crystal Rock

Tá Éidéime Scamhógach Tumoideachais (IPO) tugtha mar chúis bháis an tumadóir scúba RA Robert Bolton agus é ar saoire san Indinéis in 2023 – ceann den bheagán ócáidí a ndearnadh diagnóis fhoirmiúil ar an riocht deacair le spota in tumadóirí.

Ag ionchoisne i gCúirt Chróinéara Winchester an tseachtain seo caite, chuala an cróinéir Jason Pegg go raibh an fear 65 bliain d'aois ag tumadóireacht ag láthair aitheanta i bPáirc Náisiúnta Komodo ar an 17 Meán Fómhair nuair a tharla an eachtra marfach. Tuairiscíodh na himeachtaí ag an Hampshire Chronicle.

Bhí Bolton, a raibh cónaí air i Bishop's Waltham i Hampshire, ina thumadóir le taithí a d'fhoghlaim agus é sa Chabhlach Ríoga. D’fhág an leifteanant-cheannasaí an tseirbhís níos déanaí le bheith ina abhcóide um chosaint choiriúil, sular bhunaigh sé cuideachta comhairle airgeadais in 2016.

Bhí sé féin agus a bhean Michelle ar “thuras aisling”, agus ar an lá bhí siad ag fiosrú pinn Crystal Rock, a Láithreán Oidhreachta Domhanda UNESCO faoi ​​réir sruthanna láidre agus tóir ag tumadóirí a bhfuil taithí acu ar a saol muirí. Ní raibh sé faoi uisce ar feadh níos mó ná 10 nóiméad nuair a thuig sé go raibh fadhb aige.

Dúradh gur tháinig Bolton suas go tapa in éineacht le treoraí tumadóireachta ach gur “scaoll ina súile” a thug a bhean chéile air. Bhí sé ag análú go trom agus greim ar a chliabhrach, a dúirt sí. D'fhulaing sé taomanna ar an dromchla agus fuair sé bás nuair a d'aistrigh bád luais go dtí an t-ospidéal ar an mórthír é ar thuras cnapánach uair an chloig.

Rinne dochtúirí diagnóisiú ar IPO ach níor tháinig Bolton ar ais ar an gcomhfhios. Aslonnú níos déanaí go dtí ospidéal príobháideach i Singeapór é, áit a bhfuair sé bás sé lá tar éis an tumadóireachta.

Dúirt Michelle Bolton go raibh a fear céile aclaí, láidir agus ina fhear spóirt. I ráiteas don ionchoisne, saineolaí ar ghalair tumadóireachta sa RA an Dr Peter Wilmshurst thug sé le fios go raibh an baol IPO, ina sileadh sreabhán ó soithigh fola isteach sna scamhóga, 13 huaire níos airde i tumadóirí de 60 nó níos mó.

“Tá an Dr Wilmshurst cinnte gur tharla timpiste tumadóireachta an Uasail Bolton mar gheall ar éidéime scamhógach thumoideachais as a d’fhulaing an tUasal Bolton gortú inchinne hypoxic,” a dúirt an cróinéir.

Thaifead sé bás de thaisme, ag tabhairt faoi deara taithí tumadóireachta Bolton, a thuiscint go tapa go raibh gá le gníomh láithreach agus an iarracht a rinne sé teacht ar an dromchla.

Eachtra siorcanna sna Bahámaí

Cuan Bimini (Nicholerich123)

Gortaíodh beirt shnámhóirí, duine amháin go dona, tar éis casadh le siorcanna amach ó oileán Bimini sna Bahámaí, an ceann is gaire do Florida. Na turasóirí baineanna, a bhí ar saoire ó SAM, bhí siad san fharraige le chéile go luath tráthnóna an 7 Feabhra nuair a bhain gortuithe dá gcorp níos ísle.

Fuair ​​​​siad cóireáil éigeandála ag clinic áitiúil sular aerthonnta chuig oileán New Providence le haghaidh tuilleadh aire leighis, de réir Póilíní Ríoga na Bahámaí. Tá siad tar éis filleadh abhaile ó shin, agus tá an tríú hoibríocht le déanamh ag ceann amháin chun créacht coise a dheisiú.

