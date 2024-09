Críochnaíonn aisghabháil líne le bás tumadóir + bád chuaigh

Cuireadh tús leis le gníomh carthanachta, mar a deirtear go ndeachaigh tumadóir aonair ar mhisean chun líne bhagrach a bhaint as longbhriseadh - agus chríochnaigh sé nuair a fuair sé bás agus go ndeachaigh bád tarrthála faoi dhúshláin uisce dúshlánach.

Aisghabhadh corp Patrick Kelly, 72 bliain d'aois, as Winthrop Harbour, Illinois as an longbhriseadh 36m-domhain ar an long gaile. Wisconsin i Loch Michigan ar maidin an 11 Meán Fómhair.

Tuairiscíodh go raibh an tumadóir scúba ar iarraidh ag a bhean an mhaidin roimhe sin, tar éis dó mainneachtain filleadh ar a mbád faoi 11.30 mar a bhíothas ag súil leis. Tá an raic iarainn-cabhail, a tógadh i 1881 agus a chuaigh i 1929, suite 10km amach ó chósta thiar theas an locha, in aice le teorainn Illinois/Wisconsin ag Pleasant Prairie.

Seoladh oibríocht chuardaigh agus tarrthála i gcóngar na raic, a raibh baint ag an Garda Cósta SAM, Oifig Sirriam Chontae Kenosha agus póilíní Pleasant Prairie agus foirne na roinne dóiteáin agus ag baint úsáide as trealamh sonar agus roinnt ROVanna.

'Feighlí na loinge'

Faoi thart ar 5pm an tráthnóna sin, ba ghá an rud a fhéachtar anois air mar oibríocht chuardaigh agus aisghabhála a chur ar fionraí go dtí an lá dár gcionn, de bharr drochaimsire ar an loch.

I bhfad roimhe sin, áfach, ag thart ar 2.30pm, bhí bád tumadóireachta Chumann Dóiteáin & Tarrthála Chontae Kenosha tar éis tosú ag glacadh uisce, agus b'éigean dó a comhartha guaise féin a sheoladh amach.

D'fhreagair báid eile agus tarrtháladh an t-ochtar criú mar aon le formhór a gcuid trealaimh sula ndeachaigh an soitheach go tóin poill i doimhneacht 20m, timpeall 3km ón Wisconsin raic-suíomh. Dúirt an cumann go mbeidh siad ag obair leis an Roinn Acmhainní Nádúrtha stáit chun a mbád a fháil ar ais.

Dúirt gaolta Kelly leis an bpreas gur tumadóir le taithí a bhí ann a raibh tumadóireacht déanta aige ar an Wisconsin is iomaí uair roimhe sin, agus mheas sé gur “feighlí na loinge” é féin. Dúirt sé go raibh sé beartaithe aige an líne a aisghabháil ar eagla go gcuirfeadh sé tumadóirí eile i mbaol.

