Fuarthas corp tumadóir ar iarraidh ar thrá Coirnis

Fuarthas corp tumadóir scúba a chuaigh ar iarraidh as Corn na Breataine an 22 Meán Fómhair ar thrá thart ar 15km óna shuíomh deireanach a raibh aithne air. Tá an fear aitheanta mar Andrew McKnight, cur síos air mar thumadóir agus teagascóir ardcháilithe.

Bhí McKnight, 76, as St Austell, ag tumadóireacht soir ó Cheann Naomh Antaine in aice le Falmouth nuair a tuairiscíodh nach raibh ar ais chuig an mbád tumadóireachta díreach tar éis meán lae, mar a tuairiscíodh ar Divernet.

Theip ar mhóroibríocht cuardaigh agus tarrthála an tumadóir nár aithníodh ag an am a aimsiú, ach ar 8 Nollaig chonacthas a chorp nite suas ar Thrá Portholland.

“Tumadóir agus teagascóir tumadóireachta ardcháilithe a bhí in Andy agus chuir a bhás an-sluaite do gach duine a raibh aithne acu air,” a dúirt teaghlach McKnight. “Ba fhear céile, athair agus seanathair a raibh an-ghrá air agus beidh a chlann ar fad an-bhuíoch as.

“Ba mhaith linn ár mbuíochas ó chroí a ghabháil le pobal tumadóireachta an Iardheiscirt, Póilíní Devon & Corn na Breataine, an RNLI, an Garda Cósta agus gach duine eile a thug a gcuid ama chun cuardach a dhéanamh air le 11 seachtain anuas.”

