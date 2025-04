Tuilleadh tinte bád tumadóireachta bedevil Téalainn

Tharla dhá dhóiteán inneall báid tumadóireachta ar laethanta i ndiaidh a chéile i ndeisceart na Téalainne, cé go rabhthas in ann na paisinéirí agus an criú go léir a bhí i gceist a tharrtháil.

San eachtra is déanaí, b'éigean do 18 dturasóirí agus paisinéirí Téalainnis agus ochtar den chriú dul chuig rafta tarrthála i Muir Andaman go luath inné (12 Aibreán).

An soitheach, an cruach 35m Aicme E DiveRACE, a thug tumadóirí go Páirc Náisiúnta Khao Lak, agus iad ar ancaire don oíche réidh chun cuairt a thabhairt ar raic an dreidire mianadóireachta stáin sna 1980í Boosung agus sceir choiréil máguaird an lá dár gcionn. Tá an suíomh raic suite timpeall 24km amach ó Ché Thap Lamu i gCúige Phangnga, lastuaidh de Phuket.

Ag 3.30am thángthas ar líon mór deataigh ag teacht ó sheomra innill an tsoithigh. Dar leis an oibreoir chuir an fhoireann múchtóirí dóiteáin i bhfeidhm ar an ngineadóir a chinn siad gurbh é foinse an dóiteáin.

Bhí an iomarca deataigh ann áfach chun smacht a fháil ar an gcás, agus socraíodh aíonna agus criú a aslonnú ar na raftaí tarrthála agus an cabhlach a chur ar an eolas.

An tine a chomhrac (Ionad Faisnéise Phuket)

An bád tumadóireachta dóite (Ionad Faisnéise Phuket)

Árthach beo in aice láimhe, rag ó Smile Dolphin Diving, tháinig taobh le taobh agus thug siad na haíonna agus an criú ar bord, gach tuairisc a bheith gan díobháil. Aistríodh iad go dtí Cé Thap Lamu.

“Déanfaimid ár ndícheall cabhrú leo siúd atá buailte agus leanfaimid ag cinntiú cuntasachta,” a dúirt an DiveRACE oibreoir i ráiteas poiblí. Dúradh go raibh imscrúdú oifigiúil ar bun.

Laochra áitiúla

An lá roimhe sin (11 Aibreán), bhris tine amach i ndeireadh bád tráchtála níos lú, an Aor Subpiti, mar a pléasctha inneall i lasracha.

Bhí an bád ag filleadh ó thuras snorcallú sceireacha amach ó Koh Kood ar an taobh eile den tír, i gCúige oirthear Trat i Murascaill na Téalainne. Bhí sé ag iompar clainne Téalainnis de cheathrar - beirt leanaí agus a dtuismitheoirí - a bhí ag fanacht ag an Koh Kood Cabana Saoire.

Bhí dónna suntasacha ina lámha agus ina aghaidh nuair a phléasc an t-inneall gar don áit ina raibh sé ag obair, ach dúradh go ndeachaigh sé ar aghaidh chun cuidiú leis an teaghlach a chur isteach san uisce go sábháilte sula ndearna sé iarracht an tine a chur amach.

Aor Subpiti ar lasadh

Sa deireadh bhí air féin agus an captaen 18 bliain d'aois Supawat Rojanamol éirí as a gcuid iarrachtaí an tine a choinneáil slán. Phioc bád iascaireachta a bhí ag dul thar fóir agus freagróirí éigeandála an teaghlach agus tugadh an criú go dtí an t-ospidéal le cóir leighis a fháil dó.

Cuireadh fios ar na seirbhísí éigeandála thart ar 11.40rn, agus dúirt oifigigh go raibh an chuma ar an scéal gur tine thimpiste a bhí ann agus gur chomhlíon inneall an bháid na caighdeáin sábháilteachta riachtanacha.

Ghabh an t-oibreoir bád Angkana Apibansri buíochas leis na tarrthóirí as an bhfreagairt thapa agus dúradh go rabhthas ag súil go bhfaigheadh ​​an dá chriú, ar a dtugtar go háitiúil mar laochra as a n-imoibriú, aisghabháil iomlán.

Eachtra Ko Tao

Tine ar an David John (Oifig PR Chúige Surat Thani)

Tagann an dá eachtra is déanaí níos lú ná mí i ndiaidh don chúlbáire 26 bliain d’aois as Londain Alexandra Clarke dul ar iarraidh nuair a chuaigh an bád tumadóireachta cairtfhostaithe. David John ghabh sé tine agus chuaigh sé go tóin poill.

Bhí Clarke ar dhuine de 22 turasóirí agus criú ar an soitheach nuair a thosaigh an tine ar maidin an 16 Márta, thart ar 10km amach ó chósta Ko Tao ar an taobh thiar de Murascaill na Téalainne.

Ceapadh go raibh sí sa leithreas ag an deireadh thiar tar éis filleadh ó tumadóireacht ag suíomh an Phinnacle Thiar Theas nuair a thosaigh an tine ag thart ar 10rn.

De réir na bpóilíní chuaigh umar breosla an bháid thar maoil agus é á athlíonadh, agus an gal á lasadh ag spréach nuair a cuireadh tús leis an inneall. Scaip tine go tapa tríd an seomra innill, agus na tumadóirí agus an criú ag léim isteach san fharraige. Tarrtháil criúnna na mbád príobháideacha iad a cuireadh ar an eolas faoi ghlao éigeandála.

Chuaigh an soitheach go tóin poill sa deireadh agus tá an captaen agus an duine den chriú a bhí ag líonadh an umair cúisithe as faillí. An eachtra tuairiscíodh ag an am on Divernet.

Sos snámha

Agus ní hiad seo na heachtraí báid turasóireachta amháin a bhain le mífheidhmiú innill sa Téalainn le mí anuas. Tharla pléasc innill agus tine ar bhád lae cúpla inneall Phuket Tánamarin 555 ar 31 Márta agus paisinéirí ag snámh amach ó oileán príobháideach Mai Thon.

Bhí an bád ar a bealach go Ko Phi Phi ag iompar triúr criú agus 33 turasóir Rúiseach den chuid is mó agus a dtreoraí, agus le linn an tsosa snámha dúradh go bhfuair an captaen locht san inneall.

Bhí ordú tugtha aige do bhád ionaid leanúint leis an turas nuair a tharla an pléascadh. Gortaíodh é féin agus innealtóir agus ball eile den chriú agus gortaíodh triúr turasóirí agus a dtreoraí trí shrapnel eitilte. Ar deireadh chuir bád patróil cuain an tine ar lár agus tugadh na daoine gortaithe go dtí an t-ospidéal.

Tá baint ag Phuket go háirithe le teagmhais bád turasóireachta, de réir na nuachtáin áitiúla, rud a thug ar na húdaráis ann clár iniúchtaí randamacha a chur chun cinn in 2024.

Dar leis an Scrúdaitheoir Téalainn i mí Aibreáin, nuair a cheiliúrann an tír a féile uisce gnóthach don Bhliain Nua (Songkran), feictear go rialta go dtiocfaidh méadú suas le 50% ar eachtraí bóithre agus bád.

