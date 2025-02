Bás tumadóireachta an cheoltóra: reg lochtach nó galar a bhaineann le halcól?

at 10: am 53

Táthar ag súil le breithiúnas deiridh anois i mí na Bealtaine tar éis ionchoisne leathnaithe a thabhairt chun críche maidir le bás léiritheoir ceoil Briotanach san Astráil in 2019 as tumadóireacht scúba.

Tá an cróinéir ag breithniú na fianaise, tar éis laethanta deiridh na héisteachta an tseachtain seo caite dírithe ar chonstaic na logaí seirbhísithe ar iarraidh don rialtóir cíosa a úsáideann an tumadóir.

Fuair ​​Karl Bareham, 37, bás ar tumadóireacht i mBá Byron in aice le Brisbane i New South Wales. A Ionchoisne na Ríochta Aontaithe i mí an Mhárta 2020 curtha ar atráth, mar a tuairiscíodh ag an am Divernet, tar éis éisteacht le cróinéir Suffolk go raibh údaráis na hAstráile fós ag fiosrú an trealaimh tumadóireachta a bhí in úsáid ag Bareham, agus na cúinsí a bhain leis an eachtra.

Cuireadh tús le héisteacht cúig lá i gcúirt chróinéara Sydney i mí na Nollag 2024 agus níl sé críochnaithe anois ach tar éis síneadh a chur leis, agus an cheist an raibh trealamh tumadóireachta lochtach nó coinníollacha sláinte bunúsacha a bhaineann le alcólacht freagrach as bás Bareham. Tuairiscíodh na himeachtaí sa Caomhnóir.

Is iar-thaibheoir mar ghiotár é, agus bhí Bareham ina léiritheoir agus ina innealtóir fuaime don amhránaí is cumadóir Ceanadach Dallas Green agus dá ghrúpa. Cathair agus Dath. Bhí sé lonnaithe i Toronto ar feadh 16 bliana.

Shroich siad an Astráil le haghaidh láithriú ag Féile Brisbane níos déanaí sa mhí, agus bhí an tumadóireacht báid áineasa curtha in áirithe don lá dár gcionn, 24 Meán Fómhair.

Bhí Bareham as a riocht go fisiciúil agus go ginearálta dubhach, cé go raibh sé i ndea-spiorad nuair a tháinig sé, dúradh le leas-chróinéir stáit NSW, David O'Neil.

Cáilithe le PADI, rinne an léiritheoir 21 tumadóireacht roimhe seo agus bhí cúrsa athnuachana déanta aige le lárionad tumadóireachta PADI 5* Sundive Byron Bay an mhaidin sin sula ndeachaigh sé ar aghaidh 2.5km amach ón gcósta chun tumadóireacht a dhéanamh i anaclann dúlra Nguthungulli Julian Rocks.

Lá suaimhneach grianmhar a bhí ann. Dúirt tiománaí Bareham agus treoraí tumadóireachta, Yuko Inagaki, gur bhraith siad alcól ar a anáil ach dúradh leis an gcróinéir, cé go bhféadfadh sé a bheith crochta thar nó faoi thionchar an scairdmhaoil, nach raibh an chuma air go raibh drochthionchar aige air. Dúradh go n-oibríonn Sundive polasaí gan alcól do thumadóirí.

An tumadóireacht marfach

Bhí Inagaki ag treorú dhá phéire cairde ar dtús, agus bhí teagascóir Bareham agus Sundive Andrew Nieuwenhof ar cheann acu.

Dúirt Nieuwenhof nár thug sé alcól ar anáil Bareham faoi deara ná níor mheas sé go raibh sé ar meisce agus thuairiscigh sé go raibh sé díograiseach ag seiceáil a threalamh, lena n-áirítear a rialtóir.

Nuair a shroich Nieuwenhof ghrinneall na farraige d’fhéach sé suas le Inagaki ag cabhrú le Bareham le saincheisteanna comhionannais dealraitheacha. Mar sin, d'aistrigh an teagascóir ar aghaidh go dtí suíomh na Naíscoile agus bhí a fhios ag an mbeirt chara eile go raibh Inagaki in éineacht le Bareham, agus an chéad uair eile a d'iarr sé seiceáil go bhfaca sé an bheirt ag dul suas.

Dheimhnigh Inagaki gur thug Bareham le fios go raibh deacracht aige cothromaíocht a bhaint amach ar shliocht agus ansin lena smacht buacach, ach tar éis di cúnamh a thabhairt d'fhógair sé ceart go leor.

Chuaigh siad go dtí an Naíolann, ach an chéad uair eile a chonaic Inagaki Bareham bhí sé ina luí 4m uaidh aghaidh suas ar ghrinneall na farraige, cuid de folaithe ag carraig. Shnámh sí anonn agus chonaic sí go raibh a rialtóir as a bhéal.

Níor éirigh le Inagaki iarracht an rialtóir a athbhunú, agus bhog sé Bareham ina seasamh chun ardú éigeandála a dhéanamh. Theip ar iarrachtaí é a athbheochan ar an dromchla agus fógraíodh go raibh sé marbh ar thrá an Phas thart ar mheán lae.

The Pass, Byron Bay (Andy Hay)

Seirbhísiú rialtóra

Dúirt finné saineolach ar thumadóireacht scúba leis an ionchoisne, cé gur ghá go mbeadh a fhios ag gach duine cé hé a chara, níor theip ar an gcóras toisc go raibh Inagaki i ndáiríre tar éis an ról sin a ghlacadh ó Nieuwenhof, agus nach raibh aon scaradh ón ngrúpa.

Chuala an cróinéir go raibh an dara céim Mares a d'fhostaigh Bareham ó Sundive tar éis cnapáin béal dorais a stróiceadh. Ní raibh sé soiléir an ndearnadh damáiste dóibh seo roimh an tumadóireacht, cé nár cheap Inagaki amhlaidh. D’fhéadfadh an tumadóir a bheith greim tríd orthu dá mbeadh taom aige.

Fuair ​​tumadóir póilíní go raibh an iarracht scoilteadh ar an rialtóir thar a bheith ard agus dúirt go raibh sé i bhfad níos deacra análú ó dhoimhneacht níos faide ná 9m, rud a fhágann go bhfuil sé neamhshábháilte le haghaidh tumadóireachta.

Mhaígh teicneoir seirbhíse go raibh an iarracht scoilte beagnach dhá oiread an íosteorainn mholta, agus dhiúltaigh sé do mholadh Sundive go bhféadfadh salann nó gaineamh ón trá a bheith mar chúis leis seo níos déanaí.

Thug iontráil loga trealaimh Sundive beagnach cúig mhí roimh an mbás faoi deara go raibh an dara céim ag sceitheadh ​​ach go raibh Stephanie Rings, fostaí de chuid Sundive nach raibh ina theicneoir cáilithe, tar éis di ach leath den chúrsa ceadaithe Mares a chríochnú.

Mhaígh Rings gur chuir an teicneoir deimhnithe agus fochonraithe de chuid Sundive, Tom Hughes, oiliúint uirthi agus go raibh sé ag maoirsiú a cuid oibre seirbhíse ag an am, cé gur shéan Hughes, ag láithriú don chuideachta, í a oiliúint nó maoirseacht a dhéanamh ar a cuid oibre.

Dúirt Rings go ndearna sí an gnáthamh ar rialtóir Bareham measta 20 uair roimhe seo, gan aon fhadhbanna ag teacht chun cinn.

Bhí gá ag rialtóirí láracha seirbhísiú gach 100 tumadóireacht nó go bliantúil, le seirbhís mhór gach 200 tumadóireacht nó dhá bhliain. Cuireadh seirbhís ar fáil do rialtóirí Sundive uair sa bhliain ach dhiúltaigh an chuideachta mar rud “neamhdhóchúil” don mholadh go bhféadfaí iad a úsáid suas le 200 uair le linn na tréimhse sin.

Dheimhnigh Hughes go raibh taifid chothabhála Sundive neamhchruinn i dtéarmaí cathain agus cé chomh minic a úsáideadh mír trealaimh.

Go luath i ndiaidh bhás Bareham, thug comhstiúrthóir Sundive, David Robinson, grianghraf de leathanach amháin ó loga seirbhíse an rialtóra do na póilíní. Léiríodh go raibh Rings tar éis tiúnáil a dhéanamh ar rialtóir Bareham an 2 Bealtaine, 2019.

Mar sin féin, ní raibh Sundive in ann an logleabhar iomlán a thaispeáint don chúirt agus níor aimsíodh ag an ionad tumadóireachta é. Bhí abhcóide na bhFáinní féin ag iarraidh a fháil amach cén fáth nár cuireadh aon chruthúnas ar fáil nár seirbhísíodh an rialtóir arís ó thús mhí na Bealtaine.

Níor thug Robinson aon mhíniú nuair a d’fhiafraigh an cróinéir an raibh na taifid folaithe aige ón ionchoisne.

Tuairimí leighis

Mhothaigh finnéithe saineolacha leighis, cé go bhféadfadh an obair análaithe a bheith ardaithe ar an rialtóir cíosa, go mbeadh sé inbhainistithe ag an gcuid is mó de na tumadóirí agus go mbeadh Bareham in ann teacht ar an bhfód dá mba é sin an t-aon fhadhb a bhí aige.

Fuarthas amach go raibh leibhéal fola alcóil an tumadóir comhionann le dhá dheoch, b'fhéidir ón oíche roimhe sin.

D’aontaigh triúr dochtúirí a thug fianaise go raibh sé so-ghabhálach d’imeacht leighis a tionscnaíodh agus é báite mar gheall ar alcólacht Bareham agus galair ghaolmhara, ach bhí a gcuid teoiricí maidir le cúis an bháis sa raon ó éidéime scamhógach thumoideachais (IPO) go dtí taom siondróm aistarraingthe alcóil as a dtagann báthadh.

Tuairiscíodh gur tháinig galar ae ar Bareham mar gheall ar an iomarca óil agus go bhféadfadh sé gur fhulaing sé ó chardamióiteiripe nó galar matán croí, rud a d’fhág go raibh sé níos so-ghabhálaí i leith IPO (bá inmheánach). Dhéanfadh sé seo hypoxic dó agus ansin neamhfhiosach.

Bhí an tumadóir faoi éagumas chomh tobann sin gur measadh gur dócha gur báthadh é tar éis teagmhas cairdiach tobann nó taom cairdiach, rud a chuir air a rialtóir a thógáil amach nó a chailleadh trí thimpiste i scaoll.

Chomh maith leis sin ar Divernet: Cuireadh fiosrúchán léiritheoir ceoil ar athló, Gearradh fíneáil ar scoil tumadóireachta as pléascadh a chosnaíonn cos an teagascóra, Faigheann teagascóir tumadóireachta bás i Sydney, Níorbh fhéidir leis an tumadóir fear céile a shábháil ón siorc