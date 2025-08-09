Fuair tumadóirí Cabhlach na hOileáin Fhilipíneacha bás agus iad ag glacadh sos

Fuair beirt de phearsanra Chabhlach na hOileáin Fhilipíneacha bás le linn tumadóireacht áineasa i Muir Celebes thart ar 2km amach ó Barangay Mindupok, Sarangani ar an 4 Lúnasa, rud a spreag an tseirbhís chun imscrúdú a sheoladh.
Tuairiscítear gur chuaigh na tumadóirí taithí, fir 48 agus 50 bliain d'aois, ag tumadóireacht agus iad lasmuigh de dhualgas le beirt eile, ach bhí siad ar iarraidh ar feadh níos mó ná uair an chloig sular aimsíodh an bheirt acu gan aithne ar an dromchla.
De réir ráitis ón gCabhlach, dearbhaíodh go raibh siad marbh nuair a shroich siad Ospidéal Cúige Sarangani i Maitum. Níl aon sonraí tugtha ag na húdaráis fós faoi cad a d’fhéadfadh a bheith tarlaithe.
Is cúige i ndeisceart na nOileán Filipíneach ar oileán Mindanao í Sarangani, agus is annamh a thugann tumadóirí thar lear cuairt air.
Dheimhnigh urlabhraí an Chabhlaigh, an Captaen John Percie Alcos, go raibh duine de na tumadóirí ar sos “scíthe agus caitheamh aimsire” folláine mheabhrach agus an duine eile as láthair údaraithe.
Dúirt sé nach ndéanfaí a n-ainmneacha a choinneáil siar fad a leanfadh an t-imscrúdú ar aghaidh. “Táimid ag tabhairt cúnaimh iomlán do na teaghlaigh atá faoi bhrón… Thar aon rud eile, aithnímid agus onraímid seirbhís agus dúthracht ár mairnéalach a cailleadh,” a dúirt sé.
An Cabhlach Filipíneach dúirt sé, chomh maith le fiosrúchán a dhéanamh ar an eachtra, go raibh sé ag athbhreithniú phrótacail tumadóireachta chun aon fheabhsuithe riachtanacha a aithint ar nósanna imeachta tumadóireachta áineasa agus oibríochtúla.
Beirt tumadóirí scúba Rúiseacha fuair bás sna hOileáin Fhilipíneacha tar éis dóibh a bheith scuabtha ar shiúl i sruthanna láidre níos luaithe i mbliana.