Píblíne: Scrúdaíonn podchraoladh Left To Die scannal scúba

Is ábhar podchraolta a eisíodh an tseachtain seo, dar teideal, cás scannalach na gceathrar tumadóirí gairmiúla a sádh isteach i bpíblíne ola 75cm amach ó oileán na Tríonóide sa Mhuir Chairib go luath in 2022, agus na hiarmhairtí leanúnacha ón eachtra sin. Píblíne: Fágtha le Bás.

Tá eipeasóid a haon ar fáil anois, ina leagtar amach na himeachtaí agus ina dtugtar isteach gaolta na bhfear, agus eipeasóid a dó, atá bunaithe ar agallamh grafach le Christopher Boodram, an tumadóir a tháinig slán ón tragóid, agus taifeadadh fuaime GoPro dá chomhghleacaithe atá gafa.

Titfidh eipeasóid 3 den rud a thuairiscítear mar imscrúdú fíor-ama ar an 29 Bealtaine agus tosóidh sé ag scrúdú na polaitíochta doiléire taobh thiar den teip na tumadóirí a tharrtháil, lena n-áirítear agallamh le hiar-ard-aturnae Oileán na Tríonóide agus Tobága, Anand Ramlogan, atá ag déanamh ionadaíochta ar Boodram.

Fearg náisiúnta

Tharla an eachtra mharfach ar an 25 Feabhra 2022, agus an scéal nuachta ghintear é, chomh maith le leantach dhá bhliain ina dhiaidh sin maidir le troid na ngaolta ar son an cheartais, tá siad fós i measc na leathanach is mó a dtugtar cuairt orthu ar Divernet.

Mar a thugann DMG Media, déantóir podchraoltaí le fios, áfach, tá clúdach idirnáisiúnta fós ciúin ar an méid a mheasann go leor daoine ar Oileán na Tríonóide mar mhaslú náisiúnta. Déanann DMG an eachtra a chur i gcomparáid le scéalta faoi uisce ar nós scéal na huaimhe Téalainnis a bhí faoi uisce agus an... Tíotán báite, rud a spreag iarrachtaí tarrthála idirnáisiúnta a raibh an-chuid poiblíochta agus costasacha orthu.

Bhí an fhoireann táthairí faoi uisce tar éis scúba a úsáid chun gnáthóg faoi uisce 5m ar doimhne a bhaint amach chun deisiúcháin a dhéanamh ar an bpíblíne nuair a d’oscail breiseán sábháilteachta ró-thobann, rud a chruthaigh éifeacht fholús chumhachtach.

Súitear na tumadóirí isteach sa phíopa agus b’fhéidir gur mhair cuid acu ar feadh níos mó ná 30 uair an chloig ina dtimpeallacht chúng, olach, gan a bheith cinnte fiú cén treo a raibh siad ag féachaint.

Rinne tumadóirí i measc a ngaolta iarracht iad féin a tharrtháil, ach le cabhair ó umair aeir d’éirigh le Boodram teacht slán, tar éis dó gealladh a thabhairt do na daoine eile go bhfaigheadh ​​sé cabhair. Níor tharla sé seo riamh, rud a chuirfeadh iontas air tar éis dó an cúram dian a fhágáil.

Na tumadóirí ar maidin an tumadóireachta, ón taobh clé: an t-aon mharthanóir Christopher Boodram, Kazim Ali Jr, Yusuf Henry, Rishi Nagassar agus Fyzal Kurban

'Tarrtháil blocáilte'

Sa phodchraoladh, déanann an t-iriseoir imscrúdaitheach Isabelle Stanley iniúchadh ar an gcúis gur cosúil gur chuir páirtithe leasmhara ar an oileán Cairibeach atá ag brath ar ola bac gníomhach ar iarrachtaí na fir a fháil amach.

D’oibrigh na tumadóirí don chomhlacht seirbhíse LMCS, a bhí á reáchtáil ag athair duine de na básanna agus a fuair conradh don obair phíblíne ag an gcomhlacht ola stáit Paria Fuel Trading – a dhiúltaigh ina dhiaidh sin dliteanas a ghlacadh as a mbásanna.

Sa bhliain 2024, chinn Coimisiún Fiosrúcháin Oileán na Tríonóide agus Tobága nach raibh mórán iarrachta déanta chun na tumadóirí a tharrtháil agus gur láimhseáil Paria an eachtra go faillíoch ó thaobh coiriúil de, rud a mhol gur cheart cúiseamh dúnorgain chorparáidigh a chur i gcoinne na cuideachta.

An Píblíne “Nochtann an podchraoladh an fhírinne taobh thiar den eachtra tubaisteach seo – scéal nár clúdaíodh mórán sna nuachtáin idirnáisiúnta go dtí seo”, a deir DMG Media. “Chuir an comhlacht ola faoi úinéireacht an stáit cosc ​​​​gníomhach ar iarrachtaí tarrthála, agus cuireadh oifigigh armtha chuig an láthair chun stop a chur le tarrthálaithe ionchasacha.”

Deir DMG freisin go léiríonn an fhianaise atá bailithe acu “faillí corparáideach, cur isteach polaitiúil agus clúdach leanúnach”. Tar éis an scéil “tá conarthaí brabúsacha, caighdeáin sábháilteachta ag teip agus caidrimh pholaitiúla rúnda againn – agus ceist: cén fáth ar fágadh na tumadóirí sin le bás a fháil?”

Píblíne: Fágtha le Bás is ar fáil anseo agus is féidir é a fháil ar gach ardán podchraolta.

Amuigh an tseachtain seo chugainn (27 Bealtaine) chomh maith clár faisnéise teilifíse faoi ​​na daoine atá i ndán dóibh Tíotán tumtha, Implosion: Tubaiste Fomhuirí an TitanicCraolfar é ar BBC Two agus beidh sé ar fáil ar BBC iPlayer.

