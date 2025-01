Clinic Tumadóir Poole le doirse a dhúnadh go luath

Tá tumadóirí scúba i gceann de na láithreacha tumadóireachta is gnóthaí sa RA ag cailleadh áis éigeandála eile mar d’fhógair an Clinic Diver, a chuir seirbhísí hipearbaracha ar fáil i gceantar Poole i Dorset le breis agus 30 bliain, go bhfuil sé ag dúnadh go buan ag deireadh mhí Eanáir.

Socraíodh an cinneadh an t-aonad leigheas tumadóireachta & hipearbarrach a dhúnadh leis an NHS ar “bhonn comh-chomhaontaithe”, a deir an Clinic Diver, mar gheall ar “chóineasú fachtóirí iolracha tráchtála, conarthacha agus oibríochtúla nach féidir a chomhlíonadh laistigh de raon feidhme an NHS. conradh” a rinne é inmharthana a thuilleadh chun áiseanna ath-chomhbhrú a oibriú i bPoll.

An Clinic Tumadóir a thosaigh i 1992 chun freastal ar réigiún Mhuir nIocht láir, agus tá seirbhísí ath-chomhbhrú éigeandála XNUMX/XNUMX curtha ar fáil aige ó shin i leith.

Tá buíochas curtha in iúl ag an gclinic dá “bhaill foirne atá dúthrachtach, díograiseach agus sár-thaithí le fada” chomh maith leis na “seirbhísí éigeandála, cuardaigh agus tarrthála muirí agus eagraíochtaí tacaíochta leighis a d’oibrigh go dlúth linn go léir chun an oiread sin daoine a shábháil. le tríocha bliain anuas”.

Beidh cúis ag go leor tumadóirí aonair a bheith buíoch freisin as an áis a bheith i láthair.

