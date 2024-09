Comhairleoir pota ar fionraí tar éis bhás tumadóir i Málta

Fuair ​​beirt tumadóir athálaíochta Polannach a bhí lonnaithe sa RA bás i Málta tar éis eachtra tumadóireachta raic ar an 6 Iúil – agus anois tá cúinsí báis duine acu, Krzysztof Białecki, curtha faoi cheist nuair a cuireadh comhairleoir míochaine tumadóireachta agus hipearbarach ar fionraí. ag Ospidéal an Mater Dei.

Ba é Białecki, 48, a bhunaigh Londain-bhunaithe Taiscéalaithe Tumadóireachta, an club tumadóireachta Polannaigh is mó sa Ríocht Aontaithe, agus bhí sé ag iarraidh cabhrú le comhalta eile, Dominik Dubaj, 45 bliain d'aois, a raibh deacrachtaí aige agus é ag tumadóireacht ar an doimhneacht 65m. Polainéis amach ó phointe is faide soir Mhálta.

Bhí ar an mbeirt fhear ardú tapa a dhéanamh ina dhiaidh sin agus chaill siad stadanna sábháilteachta in eachtra marfach ar tugadh tuairisc air ina dhiaidh sin Divernet.

Tá sé tugtha le fios anois go raibh cinneadh déanta ag an gcomhairleoir gan ainm dul abhaile ó aonad hipearbarach an ospidéil, agus nach raibh fágtha aige ach faoi oiliúint shóisearach chun monatóireacht a dhéanamh ar théarnamh Bialecki.

Tá an líomhain á iompar ag an Amanna Mhálta, a thuairiscíonn go bhfuil aireacht sláinte Mhálta tar éis fionraí an chomhairleora a dheimhniú go dtí go bhfaighfear toradh fiosrúcháin uachtaránachta ar bhás Białecki.

Go hiomlán comhfhiosach agus airdeall

Bhí an dá thumadóir buailte suas as a mbád cairtfhostaithe ag soitheach tarrthála de chuid Fhórsaí Armtha Mhálta, a tugadh i dtír agus aistríodh iad in otharcharr go Mater Dei in aice leis an bpríomhchathair Valletta. Fuair ​​Dubaj bás ansin go gairid tar éis dó teacht.

Tuairiscíodh go raibh tinneas dí-chomhbhrú ag Bialecki ach go raibh sé “go hiomlán comhfhiosach agus airdeallach” ar dhul isteach sa seomra le haghaidh cóireála, sa mhéid gur dúradh gur thug sé comhartha ordóg d’fhostaí ón ionad tumadóireachta a bhí ar cuairt an tráthnóna sin.

Ceapadh go raibh sé ag freagairt go maith do chóireáil agus go raibh sé ar a bhealach chun téarnaimh, ach ag 7.10 an tráthnóna sin fógraíodh go tobann go raibh sé marbh.

Deirtear gurb é bás Bialecki an chéad cheann a bhain le tumadóir lánfheasach a tharla ag an aonad hipearbarrach ó 1985 – agus tharla an eachtra fadó fad is a bhí na háiseanna seomra fós á bhforbairt.

Cumann Scoileanna Tumadóireachta Gairmiúla Mhálta (PDSA) gur iarr sé ar an Aireacht Turasóireachta imscrúdú inmheánach a dhéanamh ar an méid a tharla san aonad, chun an pobal tumadóireachta i gcoitinne a chur ar a suaimhneas.

Dar leis an Times of Malta, tá céimeanna míochaine tumadóireachta ag an sainchomhairleoir tumadóireachta agus hipearbarach ón Afraic Theas agus ón RA, agus gníomhaíonn sé mar shainfhinné ar theagmhais tumadóireachta.



Chomh maith leis sin ar Divernet: Faigheann 2 CUIL Bás tar éis tumtha scriosta i Málta, Tháinig DIVE-PRO NA BREATAINE CHUIG AN Tarrtháil i Málta, Faigheann tumadóir bás, 17 tarrtháladh AR LÁITHREÁN TUILLEADH CLÁDAIGH ghaoithe Mhálta