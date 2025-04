Sábhálann pro tumadóireacht mear-smaoineamh píolótach ó blaze

An Australian scuba teagascóir has been hailed as a hero after rescuing the pilot of a gyroplane that crash-landed on Fraser Island, aka K'Gari, i Queensland.

Aerárthaí beaga is ea gireitleáin a úsáideann rótar neamhchumhachtaithe le haghaidh ardaitheoir agus lián cúil le haghaidh réamhsáite. Tharla an eachtra i ndálaí ciúine thart ar mheán lae inné (18 Aibreán).

Mark Davies, owner-teagascóir at Léimeanna Karma, chonaic an gireitleán ag eitilt go híseal os a chionn agus níor bhuail sé an trá ach thart ar 50m óna shuíomh ag Moon Point ar chósta thiar an oileáin.

Bhí sé ag obair mar lámh láimhe le grúpa de níos mó ná 40 turasóir ag faire míolta móra ar árthach Whalesong Cruises. Bhí an criú agus na haíonna i mbun an bháid a chur ar bord arís chun imeacht nuair a tháinig an gíréaphlána anuas, gan iad ach beagán in easnamh orthu.

Freagra tapa Mark Davies

Dúirt Davies go raibh an fhuaim ag an gyroplan mar go raibh sé íseal ar bhreosla. Phreab sé ar an ngaineamh uair amháin sular tháinig sé chun sosa agus pléascadh ina lasair. Bhí sé tar éis sprinted anonn chun freastal ar an bpíolóta, a thit as an eitleán ar thionchar.

Bhí an tumadóir in ann an taismeach a tharraingt, a tuairiscíodh a bheith ina fhear ina 50idí déanacha, amach ón raic in ainneoin na lasracha agus an deataigh ag lasadh os a gcionn.

Ag an bpointe sin bhí an chuma ar an bpíolóta a bheith gan aithne ach bhí Davies tar éis a sheiceáil go raibh sé ag análú agus tháinig sé thart agus bhí sé ag caint faoin am a tháinig na seirbhísí éigeandála. Mheas Davies go mb’fhéidir gur shábháil sé a shaol dá thuirlingt ar ghaineamh bog.

An radharc ar an trá (LifeFlight)

Nuair a bhí Davies ag freastal ar an bpíolóta d'úsáid criú an bháid múchtóir chun an tine a chur amach. A Eitilt Saoil Thug criú aerleighis agus paraimhíochaineoirí Sheirbhís Otharchairr Queensland cóir don phíolóta le haghaidh gortuithe dromlaigh, cliabhraigh agus géaga. Aeriompartha chuig an ospidéal i Brisbane i riocht cobhsaí.

Davies has been diving in various parts of the world since 2011 and is a PADI IDC Staff Teagascóir and, reflecting a more recent passion, a Freedive Teagascóir.

“Glaoigh mhór ar ár lámh láimhe, Mark ó Karma Dives, nach raibh leisce air dul i gcabhair,” a phostáil Cruises Whalesong úinéir Rebecca Greenshields. “Is laoch é, mar d’fhéadfadh an toradh a bheith i bhfad níos measa láithreach mura raibh sé ann le cuidiú!”

