Taifead an fhíneáil don ghnólacht a d'fhág ina dhéagóir aonair ar an gcéad tumadóireacht

Mar gheall ar bhás duine 18 mbliana d'aois ar a chéad tumadh scúba cuireadh an fhíneáil ionad oibre is mó i stair stát SAM i Minnesota - arbh ionann é agus $730,000 (£576,000).

Fuair ​​Joe Anderson bás an 21 Bealtaine agus é ag tumadóireacht chun fiailí a ghlanadh ó Lac Lavon, loch slatiascaireachta in Apple Valley, do Your Lake Aquatic Plant Management, cuideachta ó Columbia Heights. Tuairiscíodh an eachtra marfach on Divernet i mí an Mheithimh.

Mac léinn ag Ollscoil Bethel a bhfuil pleananna aige staidéar a dhéanamh ar ghnó in Arizona níos déanaí sa bhliain, bhí Anderson ag obair thar a laethanta saoire samhraidh in éineacht le cúigear fostaithe eile de chuid Your Lake.

Lac Lavon (Dave Schaffhausen / Google)

Cuireadh é chuig fiailí agus bruscar eile a ghlanadh ag doimhneachtaí 3-5m ach nuair a tháinig na tumadóirí eile ar an dromchla thuig siad nach raibh a boilgeoga sceite le feiceáil agus chuaigh sé chun a fháil amach cad a tharla, de réir tuairisc imscrúdaithe le Minnesota Occupational Safety & Riarachán Sláinte (OSHA).

Fuarthas go raibh Anderson lena bhéal rialaitheora amach, ina luí neamhfhreagrach ar an leaba locha. Tógadh é le hipiteirme trom a bhí cosúil leis agus d'éirigh sé as a chéile, ach fuair sé bás san ospidéal trí lá ina dhiaidh sin.

Tháinig sé chun solais nár thum Anderson riamh le trealamh scúba roimhe seo. De réir OSHA ní bhfuair sé ach 10-15 nóiméad oiliúna ó fhostaí eile, nach raibh deimhnithe scúba.

Tháinig imscrúdú OSHA ar an gconclúid nach raibh an taithí nó an oiliúint chuí ag fostaithe Your Lake chun a gcuid oibre a dhéanamh go sábháilte, agus nár cuireadh oiliúint orthu i nósanna imeachta práinnfhreagartha mar CPR nó garchabhair eile. Ní raibh aon lámhleabhar um chleachtais shábháilte ag an gcuideachta, agus ní raibh aon mhaoirseoir oibríochtaí tumadóireachta ar fáil nuair a tharla an eachtra.

Luaigh OSHA Your Lake anois le cúig shárú “toilteanach” ar chaighdeáin sábháilteachta tumadóireachta tráchtála, catagóir atá forchoimeádta do chásanna ina líomhnaítear go bhfuil cuideachta ar an eolas go bhfuil coinníollacha guaiseacha i réim ach nach ndéanann aon iarracht réasúnach deireadh a chur leo.

Joe Anderson

Bhain trí cinn de na sáruithe an ceann as an uasmhéid $161,323, agus $123,200 an ceann sa dá cheann eile. Tá an chuideachta ag cur in aghaidh na lua.

Tá oifig Sirriam Contae Dakota fós ag déanamh imscrúdú coiriúil in éineacht le hoifig aturnae an chontae.

Dar leis an Minnesota Star Tribune, Ba é Anderson an dara oibrí i Minnesota le dhá bhliain a fuair bás agus é ag tumadóireacht scúba chun fiailí faoi uisce a bhaint. Báthadh fostaí de chuid cuideachta ar a dtugtar Dive Guys of Wayzata i mí an Mheithimh 2022 agus é ag obair i Lake Minnetonka agus tugadh cúig lua don chuideachta, dhá cheann acu as sáruithe toiliúla, cé gur laghdaíodh an fhíneáil iomlán $180,850 ar achomharc.

