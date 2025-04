Tréigthe beochlár na Mara Rua tar éis sceire buailte

Léim ar bord na Mara Rua éan tine, á oibriú ag Into The Blue atá lonnaithe i Hurghada, b'éigean é a aslonnú tar éis dó sceir a bhualadh ó thuaidh ó Sharm el Sheikh, cé nach gceaptar go ndeachaigh sé faoi go fóill. Bhí an bád ag dul ó thuaidh suas Murascaill Acaba i dtreo Dahab.

An t-imbhualadh, arna thuairisciú ag Cumann Tumadóireachta agus Spóirt Uisce na hÉigipte (CDWS) go ndearna sé “damáiste suntasach” don soitheach, a tharla thart ar 1am ar 20 Aibreán. Tuairiscíodh go raibh an seachtar aoi agus an seachtar criú slán sábháilte.

Fuair ​​an CDWS glaoch anacair ag thart ar 1.30, agus faoin am sin bhí an bád aslonnú cheana féin, de réir Into The Blue. Thug an seomra fógra do na seirbhísí éigeandála cabhlaigh agus talamhbhunaithe réigiúnacha freastal ar an láthair.

“A bhuí le freagairt thapa ghairmiúil ár gcriú agus treoraí tumadóireachta, aslonnaíodh na haíonna go léir go sábháilte laistigh de 16 nóiméad, mar aon lena bpasanna agus a gcuid giuirléidí riachtanacha,” a thuairiscigh Into The Blue. “Aistríodh aíonna go talamh láithreach agus a dtreoraí ina dteannta.

“I ndiaidh aslonnú rathúil na n-aoi, aslonnaíodh ár gcomhaltaí criú go sábháilte freisin tar éis dóibh earraí agus trealamh pearsanta breise a fháil.”

Tháinig na seirbhísí éigeandála suas idir 2.30 agus 3am chun tacú leis an oibríocht agus “a chinntiú go n-aistrítear gach duine go dtí óstán in aice láimhe le haghaidh scíthe agus sábháilteachta”.

Cumas do 16

“Tógtha ag tumadóirí do thumadóirí” in 2003 agus athchóiríodh é in 2019, an 32m éan tine bhí toilleadh ar feadh suas le 16 aíonna in ocht gcábáin. D'iompair sé dhá stoidiaca chomh maith le dhá rafta saoil 25 duine.

Feidhmíonn Into The Blue, a athbhrandáil i mí Feabhra amháin ó Deep Blue Cruises, freisin éan tine's deirfiúr-soitheach Thunderbird agus an 50m katana.

éan tine bhí aíonna á n-aistriú chuig lóistín óstáin i Hurghada chun fanacht ar imeacht go dtí a dtíortha dúchais. De réir an CDWS bhí Gearmánaigh ar cheathrar de na haíonna, an Eilvéiseach amháin agus an bheirt eile ón Éigipt.

Dúirt Into The Blue go raibh sé ag obair leis na húdaráis chun cibé rud a d’fhéadfaí a aisghabháil uaidh a shábháil éan tine. “Gabhaimid buíochas leis na húdaráis agus lenár bhfoireann thiomanta as an láimhseáil eisceachtúil a rinne siad ar an gcás, agus táimid fós tiomanta do shábháilteacht agus folláine gach duine a sheolann linn,” a dúirt sé.

The incident is the latest in a string of Red Sea dive-boat disasters that have prompted calls for the regional rialtóirí to tighten up on their enforcement of tourist-boat safety measures – including from the UK's own An Brainse um Imscrúdú Timpistí Muirí. Tá a chuid féin eisithe aige feasachán sábháilteachta do thurasóirí ón RA a úsáideann soithí na Mara Rua.

Deir an CDWS go bhfuil cúis an éan tine Tá an eachtra faoi imscrúdú anois ag an Aireacht Turasóireachta agus údaráis eile, cé gur annamh a phoiblítear torthaí agus conclúidí an iliomad imscrúduithe dá leithéid a fógraíodh i limistéar na Mara Rua.

