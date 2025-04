Cuireadh deireadh le cuardach do thumadóir Briotanach sna hOileáin Fhilipíneacha

at 10: am 14

Tá oibríocht chuardaigh dhá lá faoi uisce do thumadóir Briotanach a chuaigh ar iarraidh i Dauin, Negros Oriental an 22 Aibreán curtha ar ceal ag Garda Cósta na bhFilipíneacha.

Bhí a fhoireann scúba agus tumadóirí deonacha eile ag iarraidh go dtí inné (24 Aibreán) Mark David Morris, 44 bliain d'aois, a aimsiú.

An Garda Cósta dúirt siad go leanfadh a bpatróil chósta le hoibríochtaí dromchla thar limistéar fairsing le súil go bhfaighfí an fear ar iarraidh – cé gur léirigh na póilíní náisiúnta roinnt amhrais freisin faoi cibé an ndeachaigh Morris ag tumadóireacht ar chor ar bith.

Ar Iarraidh: Mark David Morris (Oifig Chúige Póilíní Oriental Negros)

Bhí sraith cuardaigh faoi uisce déanta ag na hOifigí Áitiúla agus Cúige um Laghdú agus Bainistíocht Riosca Tubaiste (DRRMO), an Biúró um Chosaint Dóiteáin agus éagsúlacht tumadóirí deonacha, lena n-áirítear daoine gairmiúla ó ionaid saoire agus ionaid sa cheantar.

Leanadh leis na sruthanna ó dheas a bhfuil cur síos orthu mar “measartha go láidir” agus iad ag iarraidh Morris a aimsiú, agus faoin 23 Aibreán bhí an oibríocht á tagairt cheana féin mar cheann cuardaigh agus téarnaimh.

Gan dul amú go maidin

Thuairiscigh póilíní Dauin gur fhág Morris a árasán ar cíos ag thart ar 3pm Dé Máirt, tar éis dul i dteagmháil le cara áitiúil chun a insint dó go raibh sé ag dul ag tumadóireacht leis féin.

Rinne an tuarascáil seo tagairt do “saorthumadóireacht”, cé go bhfuil sé fós doiléir mar gheall ar roinnt tagairtí oifigiúla do “scúba-tumadóireacht” an raibh sé ar intinn ag Morris scúba-tumadh, saoirseacht nó snorkel a dhéanamh. Tugann leathanaigh na meán sóisialta le fios gur tumadóir scúba a bhí ann, agus tá tagairt déanta ag an nGarda Cósta dá “fhearas scúba” a bheith ar iarraidh ón árasán.

Chuaigh tumadóirí amach in iarracht eile teacht ar an mBreatain a bhí ar iarraidh

Tuairiscíodh go raibh bean Morris Emily Tan Fern, 42, cónaitheoir i Singeapór, ina chodladh nuair a d'fhág sé an árasán, agus go raibh sé ach ag 8:XNUMX an lá dár gcionn a thuig sí go raibh sé imithe agus ghlaoigh na póilíní, a spreag tús an chuardaigh.

Dúirt Morris lena chara go raibh sé ag dul go dtí an trá os comhair an Lalao Beach Resort i Dauin, ach dúirt na póilíní toisc nach bhfaca aon duine é ag dul isteach san fharraige, go raibh orthu iniúchadh a dhéanamh freisin ar an bhféidearthacht nach ndeachaigh sé ag tumadóireacht ar an gcéad dul síos.

Chomh maith leis sin ar Divernet: Saol Dauin Ní Chomh Macra, Critters Leor ag Hotspot Tumadóireachta na Muc Dauin, Antennarius Frogfish Príomhchathair na hOileáin Fhilipíneacha