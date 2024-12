Pianbhreith: Fear taobh thiar de phlota drugaí a d'fhág tumadóir CCR marbh

Tá James Blake ‘Jimmy’ Blee, an fear a bhí taobh thiar de na plota smuigleála cóicín a chonaic tumadóir rebreather Brasaíleach bás agus turas eile san Astráil i 2022, i bpríosún ar feadh uasmhéid de 11 bliana agus trí mhí.

Ritheadh ​​an phianbhreith an 26 Samhain, tar éis do Blee pléadáil ciontach as cóicín a allmhairiú go mídhleathach agus as an dá thumadóir Brasaíleach a smuigleáil isteach sa tír. Bhí Blee, 64, iar-tionscnóir turais ollmhara as Queensland, os comhair an Bhreithimh Troy Anderson ag an ócáid. Cúirt Dúiche New South Wales, an chúirt trialach is mó san Astráil.

Iompórtáladh na támhshuanaigh i gcabhail bulc-iompróir go dug i bport an Chaisleáin Nua i mBealtaine 2022, mar a tuairiscíodh ag an am Divernet.

Bhí socrú déanta ag Blee, ó Cairns, go ndéanfaí tumadóirí Brasaíle Bruno Borges-Martins, 31, agus Jhoni Fernandes Da Silva, 32, a smuigleáil isteach i Darwin i gcríoch Thuaisceart na hAstráile ar bhád ón Indinéis sula dtiomáinfí iad ó dheas go dtí an Caisleán Nua.

Ó chlé: Bruno Borges-Martins, Jhoni Fernandes Da Silva agus Jimmy Blee

Cheannaigh Blee, é féin ina thumadóir scúba, trealamh tumadóireachta arbh fhiú Aus $12,000 (£6,140) lena n-áirítear athsheoltóir ciorcad dúnta do na fir, sular thuig an chúirt nach raibh siad oilte chun é a úsáid. Bhí Blee tar éis é féin a thraenáil ar dhá ócáid ​​ar leith ag Warners Bay agus Swansea, dúradh ag tuairisciú na bpreas náisiúnta ar imeachtaí na cúirte.

Ar 19 Bealtaine, thug Blee na fir go dtí an Caisleán Nua le go bhféadfadh siad na drugaí a aisghabháil. Aisghabhadh pacáiste amháin ach níos déanaí fuair póilíní an dara pacáiste, ina raibh 42 brící 1kg de chóicín, nite suas sa chalafort taobh le corp Borges-Martins.

Chonacthas Da Silva ar cheamaraí TCI ach níor aimsíodh é riamh – ceaptar go mb’fhéidir gur fhág sé cuid den chóicín. Gabhadh Blee níos déanaí agus é ag iarraidh éalú go Singeapór.

Thug an breitheamh faoi deara nach bhféadfaí bás an tumadóir a chur ar Blee. Chuir sé in iúl go soiléir freisin nach raibh Blee tar éis na drugaí a aimsiú ná iad a chur isteach ar an soitheach ach go raibh conradh faighte aige chun iad a bhaint, agus bhíothas ag súil go n-íocfaí AUS $300,000 (£151,000 leis). Moladh an plean dó san Indinéis, áit ar cuireadh go leor dá chuid oibre luamh i gcrích.

Oifigeach póilíní le bríce den chóicín aisghafa (Fórsa Póilíní NSW)

Dar leis an mbreitheamh, ní raibh plean “nefarious” Blee spreagtha ag saint ná an fonn gnó a shábháil a raibh tionchar mór ag paindéim Covid air.

Áiríonn an phianbhreith maidir le hallmhairiú drugaí tréimhse neamhpharúil de sheacht mbliana agus trí mhí, ach leis an am atá caite cheana féin beidh Blee i dteideal iarratas a dhéanamh ar pharúl faoi mhí na Samhna 2029. Áirítear leis an bpianbhreith uastréimhse príosúnachta 12 mhí as daoine a bhíonn ag smuigleáil.

Tá mac Blee, James Lake-Kusviandy Blee, 23, ar bhannaí ag fanacht ar a thriail tar éis dó pléadáil neamhchiontach i gcomhaireamh amháin de chuidiú agus geallúint a thabhairt dá athair in allmhairiú drugaí, agus do dhuine eile as déileáil le níos mó ná $100,000 ó fháltais na coireachta.

