Tumadóir Sipadan básaithe tar éis dó léim ón ngunna

Fuair ​​tumadóir scúba a léim isteach san fharraige gan chead ná eolas na ngairmithe tumadóireachta a bhí i láthair bás amach ó oileán Sipadan sa Mhalaeisia ar maidin inné (19 Bealtaine).

Bhí an fear Síneach 37 bliain d'aois ar saoire lena bhean chéile, a tuairiscíodh a bheith ar an mbád tumadóireachta ag an am freisin. Bhí sé i gcuideachta grúpa de sheachtar tumadóirí eile de náisiúntachtaí éagsúla agus foireann de chúigear teagascóirí agus treoraithe ar thuras báid a d’eagraigh an t-ionad saoire amach chuig an láthair tumadóireachta atá cáiliúil ar fud an domhain.

De réir an Cheannfort Mohd Sabri Zainol ó roinn póilíní Semporna, atá ag fiosrú na heachtra marfach, léim an tumadóir isteach san fharraige “gan cead óna threoraí” ag thart ar 10.45am, agus ní fhaca ach duine de chriú an bháid a ghníomh.

Nuair a chonaic an ball foirne an fear ag dul i scaoll sular imigh sé faoin uisce, chuir sé na gairmithe tumadóireachta ar an eolas. Chuaigh duine acu faoi uisce, fuair siad an fear ag doimhneacht thart ar 25m agus thug siad ar ais chuig an dromchla é agus é fós ag análú.

Tógadh an tumadóir ar bord an bháid agus tugadh CPR dó. “D’fhan an t-íospartach gan aithne, is ar éigean a bhí sé ag análú agus d’urlacan sé cúpla uair,” a dúirt an Ceannfort Zainol.

Bás tobann

Tar éis cóireála in Ospidéal Semporna, aistríodh an fear chuig Ospidéal Tawau, breis agus 100km ar shiúl an tráthnóna sin ach fógraíodh marbh é nuair a shroich sé an áit. Timpeall an ama seo, ocht n-uaire an chloig tar éis na heachtra, a thuairiscigh duine den fhoireann tumadóireachta do na póilíní é.

“Tá an cás seo aicmithe againn mar ‘bhás tobann’,” a dúirt an Ceannfort Zainol, ag cur leis go iarbháis Bhí scrúdú le déanamh inniu. D’iarr sé ar aon duine a d’fhéadfadh cabhrú leis na póilíní ina bhfiosrúchán teacht chun cinn.

Fanann tumadóirí ar mian leo cuairt a thabhairt ar Sipadan in ionaid saoire oileáin in aice láimhe nó i Semporna ar an mórthír. D’fhonn éiceachóras leochaileach an oileáin a chosaint, déantar tumadóireacht ann le cuóta laethúil de 252 ceadúnas (líon atá dúbailte i mbliana). Leithdháiltear iad seo do na hionaid saoire trí oibreoirí turas ceadúnaithe cláraithe le Sabah Parks.

Tá teorainn dhá thumadh in aghaidh an lae ar thumadóirí agus táthar ag súil go mbeidh deimhniú ar a laghad acu Uisce Oscailte Casta Tumadóir.

