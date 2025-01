Spreagann bás tumadóir uaimh na Spáinne glaonna ar rialuithe

Deir Comhairle Cathrach Cartagena go bhfuil siad ag ullmhú chun rochtain ar chóras Cueva del Agua (Uaimh Uisce) i ndeisceart na Spáinne a dhéanamh níos doichte, tar éis bás tumadóir baineann 37 bliain d'aois ann an 18 Eanáir.

Tharla an eachtra san uaimh 7km ar fhad ag Isla Plana in aice le Cartagena ar chósta Murcian, ceann de na gréasáin hidreadromaigh gníomhacha is faide sa tír.

Bhí an bhean, an múinteoir Béarla Lorena Garcia Martin, ag taiscéaladh an uaimh le cara tumadóireachta a chaill teagmháil léi nuair a bhí an chuma ar an scéal go raibh sé dorcha. Thug an fear foláireamh do na seirbhísí éigeandála nuair a tháinig sé chun solais go gairid tar éis a 11 san oíche.

I measc na bhfreagróirí bhí Grúpa Gníomhaíochtaí Speisialta Faoi Uisce an Guardia Civil (GEAS) mar aon le comhraiceoirí dóiteáin, póilíní áitiúla agus paraimhíochaineoirí. Thángthas ar chorp Martin tar éis dhá uair an chloig thart ar 1.45am agus tugadh amach é. A iarbháis bhí scrúdú á dhéanamh mar chuid d'imscrúdú.

An córas uaimh atá mapáilte ag Grúpa Cueva del Agua

Is é an bás an cúigiú bás a tuairiscíodh le 35 bliain anuas sa labyrinthine Cueva del Agua, ar a dtugtar “Bealach na Sceimhle” uaireanta sa cheantar.

Tá an uaimh á iniúchadh mar thionscadal leanúnach le 50 bliain anuas. Tá sraith pasáistí cúnga, lán dríodar ann, agus thaifead an bealach topagrafach is déanaí a mhapáil Grúpa Cueva del Agua i mí na Nollag a mhéid mar 7,169m.

Gníomh áitiúil

Tar éis na báis chuir an Guardia Civil bac ar an mbealach isteach chuig an uaimh, atá suite ar thalamh bardasach. Deirtear go dtarlaíonn suas le 20 tumadóireacht in aghaidh an lae ann gach samhradh, cé nach bhfuil ach tumadóirí uaimheanna atá cáilithe go cuí ceaptha chun iniúchadh a dhéanamh ar na codanna báite.

Dúirt Comhairle Cathrach Cartagena, a chuireann síos ar an gcóras mar “mhaighnéad do thumadóirí saineolacha toisc gur dúshlán é a mhéid”, go raibh sí ag dul i gcomhairle le saineolaithe anois maidir le bealaí chun bearta sábháilteachta a fheabhsú, lena n-áirítear rochtain tumadóirí a rialú agus “sraith riachtanas infheidhmeachta a shocrú. ”.

Ní raibh leibhéil cháilíochta Martin chun tumadóireacht a dhéanamh soiléir. Dúirt dlúthchara leis an bpreas go raibh go leor taithí tumadóireachta aici: “Ba ghnách léi é a chleachtadh in uiscí oscailte, agus rinne sí go leor cúrsaí, cuid acu le traenálaithe GEAS ón Guardia Civil.

“Ní raibh Lorena i mbaol - d'fhéadfadh sí aon ghníomhaíocht a dhéanamh, ach i gcónaí de réir prótacail sábháilteachta. Níl a fhios agam cad a d’fhéadfadh a bheith tarlaithe san uaimh sin.”

