Dlíthe Tíotán: Chonaic Rush é féin mar ‘genius maverick’ domhain-tumadóireachta

Bhí níos mó tumadóirí déanta ag an tumadóir Francach Paul-Henri Nargeolet chuig an Titanic ná aon duine eile, an oiread sin gur tugadh “Mr Titanic” air.

Mar sin, nuair a fuair sé féin agus ceathrar eile den chriú bás ar bord an turgnaimh Tíotán Intumtha anuraidh, bhí iontas éigin ann, leis an leibhéal taithí a bhí aige ar ghníomhú mar loingseoir ar thuras turasóireachta OceanGate chuig an longbhriseadh domhain.

Anois tá teaghlach Nargeolet ag éileamh gur chuir OceanGate agus a bhunaitheoir déanach agus an POF Richard Stockton Rush, a bhí ag píolótú an t-árthach snáithín carbóin nuair a d’imigh sé ar 18 Meitheamh, 2023, an t-iarcheannasaí cabhlaigh amú d’aon ghnó chun a chreidiúint go raibh. Tíotán níos sábháilte ná mar a bhí.

Deir siad freisin, contrártha le tuairiscí níos luaithe nach mbeadh aon eolas ag na háititheoirí cathain Tíotán I ndáiríre, bheadh ​​rabhadh faighte acu roimh ré faoin gcontúirt a bhí le teacht agus go mbeadh “anachain mheabhrach” orthu sna huaireanta deiridh.

Tá cás dlí báis éagórach US$50 milliún seolta ag an teaghlach anois i gcoinne Rush, OceanGate agus aonáin eile a bhfuil baint acu le forbairt. Tíotán, ag iarraidh go ndéanfaí imthosca an teagmhais mharfaigh a mheas os comhair giúiré.

Tíotán chaill teagmháil lena long tacaíochta dhá uair an chloig tar éis dó an dromchla a fhágáil, agus domhainfharraige a raibh an-phoiblíocht air misean cuardaigh agus tarrthála ar aghaidh ar feadh ceithre lá sula bhfuarthas an raic níos lú ná 300m ó Titanic's bogha, ag doimhneacht 3.8km.

Sa chás dlí mhaígh an teaghlach go raibh an chuma ar Rush go raibh siad bródúil as caighdeáin an tionscail a shárú, agus go raibh sé ag cothú íomhá de féin go gníomhach “mar ‘genius maverick’ den domhan tumadóireachta domhainfharraige”.

San am a chuaigh thart bhí reachtaíocht sábháilteachta paisinéirí-árthach SAM cáinte aige mar “thug sé tosaíocht gan ghá do shábháilteacht paisinéirí thar nuálaíocht tráchtála”.

An Tíotán intumtha - cruinneachán tíotáiniam, snáithín carbóin chabhail (OceanGate)

Líomhnaítear gur úsáideadh Logitech saor in aisce a chur chuige físeán- rialtóir cluiche chun píolótach Tíotán. Bhí na “córais hip, comhaimseartha, leictreonaic gan sreang” a úsáideadh, murab ionann agus aon cheann intumtha roimhe seo, ag brath ar an bhfoinse cumhachta a bheith fágtha gan bhriseadh, a deir an teaghlach.

Comhdaíodh an lawsuit an 13 Lúnasa ag an Superior Court i Washington le haghaidh King County. Bhí OceanGate bunaithe sa stát sular chuir sé a chuid oibríochtaí go léir ar fionraí tar éis na tubaiste.

‘Míchúram leanúnach’

“Ba é an t-uafás míchúramach, meargánta agus faillí leanúnach OceanGate, Rush agus cosantóirí eile ba chúis leis an mbrú tubaisteach a mhaígh saol Nargeolet agus iad ag dearadh, ag tógáil agus ag oibriú na n-ábhar sin. Tíotán,” a luaigh na gearánaithe.

“B’fhéidir go bhfuair Nargeolet bás agus é ag déanamh an rud ba bhreá leis a dhéanamh ach a bhás – agus bás an duine eile Tíotán baill den chriú – bhí sé mícheart.” Tá an Titanic Bhí 37 shliocht go dtí an Titanic ó 1987 ag an saineolaí, ag obair don chuid is mó le haghaidh salvor RMS Titanic Inc chun déantáin a aisghabháil dá thaispeántais.

Fuair ​​​​sé bás taobh le Rush agus paisinéirí ag íoc billiúinaire na Breataine Hamish Harding, Pacastáine-na Breataine gnó Shahzada Dawood agus a mhac Sulaiman. D'iarr OceanGate orthu tarscaoileadh dliteanais a shíniú ag aithint na rioscaí a bhaineann leis an turas sular thosaigh sé.

“Líomhain muid sa dlí go raibh Stockton Rush trédhearcach faoi na trioblóidí go léir a bhí ann le linn na Tíotán, chomh maith leis na múnlaí comhchosúla roimhe seo, ní bheadh ​​duine chomh taithí agus chomh eolach le PH Nargeolet rannpháirteach,” a deir Matt Shaffer, dlíodóir a dhéanann ionadaíocht ar an teaghlach.

Déanann innealtóirí sábháilteachta mara an Gharda Cósta suirbhé ar an caipín deiridh tíotáiniam a fuarthas ó Tíotán (Bord Náisiúnta um Shábháilteacht Iompair na Stát Aontaithe)

Dúirt duine eile den fhoireann dlí, Tony Buzbee: “Sílim go bhfuil sé á rá, cé go raibh príomhróil ag Ollscoil Washington agus Boeing i ndearadh leaganacha roimhe seo ach a bhfuil cosúlachtaí eatarthu. Tíotán, tá an bheirt tar éis a shéanadh le déanaí go raibh baint ar bith acu leis an tsamhail intumtha a tháinig chun cinn.”

Taifead sábháilteachta

Go ginearálta bhí taifead sábháilteachta maith ag báite domhainfharraige ach de ghnáth déantar iad as tíotáiniam soladach seachas tíotáiniam atá ceangailte le comhlacht snáithín carbóin éadrom, mar a úsáidtear le haghaidh Tíotán.

Bhí roinnt saineolaithe agus paisinéirí ionchasacha cáineadh go poiblí dearadh an intumtha i bhfad roimh an turas, mar a tuairiscíodh i scéalta roimhe seo ar Divernet, ach dhíbh an Ros a n-agóidí agus é ag iarraidh a chur ina luí ar thurasóirí domhainfharraige suas le US$250,000 a íoc le cuairt a thabhairt ar an Titanic suíomh.

Deirtear gur mhaígh sé go bhfuil ardchóras fuaimiúil sábháilteachta feistithe aige a thabharfadh foláireamh TíotánBa chóir go mbeadh áitritheoirí an chabhail ag scoilteadh faoi bhrú, ach meicníocht a dearadh chun ballasta a scaoileadh agus a thabhairt Tíotán deirtear gur theip ar chúltaca i gcás éigeandála.

“De réir na saineolaithe, bheadh ​​siad tar éis leanúint de bheith ag titim amach, agus eolas iomlán acu ar theipeanna do-aisiompaithe an tsoithigh, agus iad ag fulaingt le sceimhle agus anró mheabhrach roimh an Tíotán ar deireadh thiar thall,” a mhaíonn an dlí.

Luaite taobh le OceanGate agus Rush mar chosantóirí tá iar-stiúrthóir innealtóireachta na cuideachta Tony Nissen agus Hydrospace Group, Janicki Industries agus Electroimpact, cuideachtaí a dúirt go raibh baint acu le dearadh agus déantúsaíocht Tíotán.

