Bád turasóireachta ag dul i léig i Murascaill Suez

Chuaigh bád turasóireachta eile isteach sa Mhuir Rua, agus í ag déanamh a bealach ó dheas ó Chanáil Suez i dtreo baile saoire Hurghada sa Mhuir Rua tráthnóna an 6 Feabhra. Ní raibh aon aíonna ar bord ag an am ach b’éigean seisear criú an tsoithigh a tharrtháil.

Tharla an eachtra i bhfarraigí troma thart ar 100km níos lú ná ceann scríbe an tsoithigh, agus níor tharla sé mar a deirtear a bheith ar an láithreán feirm ghaoithe is mó sa Mheánoirthear ag Gabal El Zeit.

Tháinig dhá bhád de chuid Cuideachta Peitriliam Murascaill Suez (GUPCO) chun tarrthála tar éis d’údaráis na Mara Rua glaoch guaise a fháil. Bhí an pearsanra in ann ceathrar de na baill foirne a bhailiú go tapa, agus an bheirt eile a fháil ar ais an tráthnóna sin, tar éis oibríocht chuardaigh agus tarrthála sínte.

Ainmníodh an bád buailte go héagsúil mar Bain triail as Tone agus Triton. Tuairiscíodh go raibh sé i mbun cothabhála in aice le Alexandria ar chósta na Meánmhara, cé gur féidir freisin go raibh soitheach nua ar an mbealach le dul isteach sa tseirbhís, mar a léiríodh i dtuarascálacha luatha na heachtra.

Níl sé soiléir cé acu bád tumadóireachta tiomnaithe a bhí ann, nó an raibh sé indéanta é a fháil ar ais.

Tháinig an nuacht an lá céanna a tháinig an RA An Brainse um Imscrúdú Timpistí Muirí (MAIB) treisithe imní níos luaithe a cuireadh in iúl d’údaráis na hÉigipte maidir le sábháilteacht beostoic trí feasachán sábháilteachta a eisiúint do dhuine ar bith atá ag smaoineamh ar saoire báid tumadóireachta ar an Muir Rua a thógáil.

Tugann an doiciméad foláireamh do thumadóirí a bheith aireach agus iad ag roghnú clár beo na Mara Rua i bhfianaise liosta d’easnaimh a d’aithin an MAIB ar shoithí a raibh baint acu le teagmhais mharfacha uaireanta le blianta beaga anuas.

