Faigheann turasóir bás i dteagmhas siorcanna sa Mhuir Rua

Tá snámhóir nó snorcóir tar éis bháis agus gortaíodh duine eile nuair a bhuail sé le siorc in aice le baile saoire Marsa Alam sa Mhuir Rua inné (29 Nollaig).

De réir Aireacht Comhshaoil ​​na hÉigipte, turasóirí a bhí sna híospartaigh agus tharla an eachtra as lamairne “in uiscí domhain lasmuigh den limistéar snámha ainmnithe”, a cheaptar a bheith in aice le ionad saoire idir Marsa Alam agus Port Ghalib.

Leag an aireacht béim go raibh cosc ​​ar shnámh amuigh i bhfad níos faide ná an pontún, agus go bhfanfadh an struchtúr dúnta anois go dtí an 1 Eanáir ar a laghad fad a bhí an scéal á mheasúnú. Bheadh ​​treoir ghinearálta maidir le fanacht gar do lamairní sa cheantar bainteach le sruthanna.

Níor cuireadh aon sonraí ar fáil faoi na turasóirí a bhain leis an eachtra, cé go bhfuil an AFP Tá sé tuairiscithe ag gníomhaireacht nuachta, de réir foinse oifige eachtrach, gur fhir ón Iodáil a bhí sa bheirt, an bás a bhí 48 bliain d'aois ón Róimh agus an duine eile 69 bliain d'aois. De réir tuairiscí neamhdheimhnithe ba athair agus mac a bhí iontu.

Fuarthas an bheirt ón uisce agus tugadh chuig ospidéal i bPort Ghalib iad.

Tá teagmhais den sórt sin sách neamhghnách sa Mhuir Rua agus is é inné an chéad cheann a tuairiscíodh ó shin i leith bás duine 24 bliain d'aois Snorcóir Rúiseach i Hurghada i mí an Mheithimh 2023. Tuairiscíodh go raibh an teagmháil sin le siorc tíogair, ach níl aon fhaisnéis faoi na speicis a bhain leis an eachtra le déanaí.

Sa bhliain 2022 fuair turasóir ón Ostar agus ón Rómáin bás in áiteanna ina raibh freisin i gcrích a bheith encounters Siorc Tíogair a tharla 200m óna chéile amach ó thrá i Hurghada.

Dúirt an aireacht comhshaoil ​​go raibh coiste éigeandála á bhunú chun eachtra Marsa Alam a imscrúdú, i gcomhar le Gobharnóireacht na Mara Rua.

