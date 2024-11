Dhá chlár beo tumadóireachta a bhfuil aithne orthu ar lasadh

D’fhulaing dhá chlár bheo a bhfuil aithne mhaith ag tumadóirí scúba orthu, ceann amháin ag feidhmiú i Muir Rua na hÉigipte agus an ceann eile sna Oileáin Mhaildíve, tinte tubaisteach a thuairiscítear.

An trí-deic Nórán, á oibriú ag Taiscéalaithe na Mara Rua, is understood to have caught fire last night (6 November) while at Daedalus Reef, though the cause of the blaze is unknown. Guests and crew were evacuated from the boat and taken to Hurghada.

Chuaigh an clár beo 36m le cabhlach mahagaine, a tógadh i 2006, ar shiúl ó Hurghada ó thuaidh agus ó dheas ó Hurghada, le turais rialta seachtaine ó dheas ag tabhairt isteach na Brothers, Daedalus agus Elphinstone. Chuir sé cóiríocht ar fáil do suas le 24 aoi, le háiseanna do thumadóirí teicniúla.

“Thankfully, all guests and crew were safely evacuated without any injuries, and everyone is now back on land,” said Red Sea Explorers in a statement. “Despite the swift and professional efforts of our crew the fire could not be contained, and we were unable to save mv Nórán.

“While the safety of our guests and crew is our foremost priority, the loss of MV Nórán is profoundly felt. She was not just a vessel; she was a home, both for us and for the many guests who shared unforgettable journeys aboard her.

“We have been deeply moved by the outpouring of kind and supportive messages from our clients and business partners. These condolences bring warmth on a difficult day, and we are incredibly grateful for the compassion shown by our community.

“Our team is working diligently to find solutions for guests who have bookings on mv Nórán for the remainder of the season. We will be reaching out to each agent and customer as soon as possible with further information.”

Blue Voyager was on break

Sna Oileáin Mhaildíve, idir an dá linn, an cruach-cabhail 37m Voyager gorm, á oibriú ag Máistirchláir bheo, chuaigh trí thine go luath an lae inniu (7 Samhain) agus é ar shos cothabhála i bport Hulhumalé in aice leis an bpríomhchathair Malé – mar sin ní raibh aon aoi-tumadóirí páirteach agus níor tharla aon taismeach eile.

An bhuaigh duaiseanna Voyager gorm Tógadh i 2001 agus d'fhéadfadh 26 aíonna a iompar ina trí sheomra agus 10 cábáin. Ba é an t-aon árthach sa chabhlach Máistir a bhí ag feidhmiú sna Oileáin Mhaildíve.

“Tar éis dóibh iarracht a dhéanamh an tine a rialú, d’aslonnaigh an fhoireann an bád go sábháilte,” a dúirt Master Liveaboards. “Táimid ag déanamh measúnaithe cheana féin ar na saincheisteanna a chruthaigh an tine ar thurais atá le teacht. Rachfar i dteagmháil le haíonna ar dóigh dóibh difear a dhéanamh in am trátha.

“Tá faoiseamh orainn nach raibh an eachtra seo níos tromchúisí agus go bhfuil gach duine a bhí ar bord sábháilte.”

