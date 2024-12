Cuireann an RA 'imní mór' in iúl faoi shábháilteacht bád tumadóireachta na Mara Rua

Níor tharraing imscrúdaitheoirí rialtas na Breataine aird imscrúdaitheoirí rialtas na Breataine mar gheall ar thubaistí bád tumadóireachta na Mara Rua le déanaí.

An An Brainse um Imscrúdú Timpistí Muirí (MAIB) díreach tar éis a imní a phoibliú, agus scríobh Príomhchigire na dTimpistí mara, an Captaen Andrew Moll, chuig an Údarás na hÉigipte um Shábháilteacht Mhuirí (EAMS) a chuid imní a leagan amach agus rannpháirtíocht iomlán a iarraidh ina chuid imscrúduithe.

“Ó fhianaise atá faighte ag an MAIB go dtí seo tá cúis mhór imní faoi shábháilteacht roinnt de na báid tumadóireachta Éigipteach atá ag feidhmiú sa Mhuir Rua,” a deir an brainse.

Tá Moll, a tháinig isteach sa MAIB ón gCabhlach Ríoga in 2005 agus atá i gceannas ar an aonad mar phríomhchigire ó 2018, freagrach as cúiseanna tionóiscí muirí a fhiosrú, tuarascálacha a fhoilsiú le moltaí sábháilteachta agus é mar aidhm feasacht a mhéadú ar conas a tharlaíonn timpistí mara.

De bharr roinnt teagmhas le déanaí a bhain le báid tumadóireachta na hÉigipte atá ag oibriú sa Mhuir Rua, tá an MAIB ag díriú ar thrí cinn a tharla le 20 mí anuas agus a raibh baint ag saoránaigh na RA leo.

Bhain siad seo le Banríon Carlton, a tháinig thar barr an 24 Aibreán, 2023, rud a d’fhág gur tréigeadh an bord beo ach tarrtháil gach paisinéir agus criú; Hairicín, a chuaigh trí thine an 11 Meitheamh, 2023 nuair a bhásaigh triúr náisiúnach ón RA; agus, le déanaí, Scéal Farraige, a tháinig slán ar 25 Samhain i mbliana.

Deir an MAIB go raibh suas le 18 duine básaithe nó imithe ar iarraidh, lena n-áirítear beirt náisiúnach ón RA, mar thoradh ar an dul faoi uisce deiridh. Divernet gur tuigeadh cheana gurbh é 11 líon iomlán na dtaismeach is déanaí, agus fuarthas ceithre chorp agus seachtar gan chuntas, agus tá soiléiriú iarrtha ar an MAIB.

Scéal na Mara (Gobharnóireacht na Mara Rua)

Tar éis na bprótacail i gCód Imscrúdú Taismí na hEagraíochta Muirí Idirnáisiúnta (IMO), tá an RA cláraithe go foirmiúil mar “stáit a bhfuil suim mhór aige” in imscrúduithe sábháilteachta na hÉigipte ar na teagmhais sin.

Tarluithe eile dá leithéid i Muir Rua na hÉigipte ón dara leath de 2024 ar tuairiscíodh freisin Divernet bhain an Nórán, a chuaigh trí thine an 6 Samhain; Seaduction, a chuaigh go tóin poill ar 24 Deireadh Fómhair; agus Exocet, a bhuail reef ar 25 Meitheamh.

Deir an MAIB go bhfuil feasachán sábháilteachta á ullmhú acu faoi láthair le foilsiú, ag leagan amach na réimsí imní a bhfuil sé beartaithe ag daoine aonair tumadóireacht beo a dhéanamh. saoire ba cheart i réigiún na Mara Rua a chur san áireamh roimh áirithint.

Deir an MAIB go bhfuil feasachán sábháilteachta á ullmhú acu faoi láthair le foilsiú, ag leagan amach na réimsí imní a bhfuil sé beartaithe ag daoine aonair tumadóireacht beo a dhéanamh. saoire ba cheart i réigiún na Mara Rua a chur san áireamh roimh áirithint.