Finscéal tumadóireachta longa na Ríochta Aontaithe, Jamie Powell, básaithe

Tá Jamie Powell, tumadóir longbhriste agus ceannródaí gáis mheasctha Briotanach, ar thug a chomhaimsir “finscéal tumadóireachta teicniúla” air, básaithe tar éis dó tumadh athanálaithe a dhéanamh ar an gCéad Chogadh Domhanda. G42 longbhriseadh báid torpéadó i Caolas Dover.

Tháinig Powell chun cinn ón tumadóireacht, a bhí ag doimhneacht thart ar 50m ag an láthair iargúlta, Dé Céadaoin, 18 Meitheamh. A thumadh-ríomhaire léirigh sé próifíl gan eachtraí, agus dí-chomhbhrú iomlán á dhéanamh mar is gnách, de réir tumadóirí eile ar bord. Mar sin féin, go gairid tar éis dó a bheith bainte den trealamh, thuairiscigh sé pian sa ghualainn, agus tugadh ocsaigin dó.

Ós rud é go raibh cuma air go raibh a riocht ag dul in olcas, d’eisigh an captaen iarratas Mayday ar aslonnú láithreach. D’eitil héileacaptar Garda Cósta Powell chuig Ospidéal Ríoga Londain le go mbeadh sé cobhsaí, sular aistríodh é chuig an seomra hipearbarach in aice láimhe. Ospidéal Crois Whipps le haghaidh cóireála le haghaidh lúbadh craicinn, ach theip air téarnamh agus dearbhaíodh marbh é.

A lán iarbháis Níl scrúdú déanta fós agus tá imscrúdú ar siúl, agus trealamh an tumadóra coinnithe ag an nGarda Cósta, lena n-áirítear a athanálú ciorcaid dúnta.

Bhí Powell ag úsáid ciorcaid oscailte ar feadh a shlí bheatha tumadóireachta clúiteach go dtí an bhliain seo, nuair a thosaigh sé ag úsáid ath-análaithe.

Anamacha is cineálta

“Bhí aithne ag pobal na tumadóireachta ardteicneolaíochta/ardteicneolaíochta air mar cheann de na finscéalta sa spórt,” a dúirt Leigh Bishop, a chomhghleacaí foirne tumadóireachta fadtréimhseach, a chuireann síos ar Powell mar a chara is fearr. “Bhí aithne ag gach duine air mar fhear uasal fíor, duine de na hanamacha is cineálta, meantóir agus cara, agus bhí meas mór ag go leor air ní hamháin mar thumadóir ach mar dhuine daonna.”

Nuair a fuair sé bás ina lár-50idí, bhí Powell ag tumadóireacht ó bhí sé 14 bliana d’aois. Mar bhall de Starfish Enterprise na Ríochta Aontaithe, a bhí ar cheann de na chéad fhoirne tumadóireachta longbhriste gáis mheasctha ar domhan sna 1990idí, bhí seisean agus na daoine eile sa ghrúpa “múinte dóibh féin conas gás measctha a úsáid mar nach raibh aon chúrsaí ann nuair a chuir siad rompu an rud a rinne siad”, a deir Bishop.

Jamie Powell ag tumadh amach as Dover in 2024 (Leigh Bishop)

Sa bhliain 1994, bhí Powell ina bhall de ghrúpa ceannródaíoch Polly & Simon Tapson. Lusitania turas gáis mheasctha amach ó chósta na hÉireann. Rinne sé tumadóireacht freisin sa 120m domhain Britannic le linn na mblianta tosaigh ciorcaid oscailte ag iniúchadh an Titaniclong deirfiúr , agus a mháthair agus a bhean chéile ag gníomhú mar thumadóirí tacaíochta ar an turas taiscéalaíochta faoi stiúir Nick Hope go dtí an Ghréig i 1998.

Ghlac sé páirt freisin i dtaiscéalaíocht luath ar longbhriste domhain ar nós HMS Afrá, HMS Rí Edward VII, HMS Abúicír, HMS Hogue agus HMS Cressy le linn na 1990idí. “Bhí sé tar éis tumadóireacht a dhéanamh ar na céadta long bhriste neamhghnácha nach raibh feicthe ag aon duine eile cheana i Muir nIocht,” a deir Bishop. “Ní raibh mórán scipéirí ann nach raibh aithne acu air agus nach raibh meas acu air.

“Mheas Tony Hillgrove, tumadóir tráchtála agus teagascóir ó Plymouth, gurbh é an tumadóir ab fhearr a raibh aithne aige air riamh, b’fhéidir, agus bhí tumadóirí longbhriste Mheiriceánacha ar nós Gary Gentile, John Chatterton agus Richie Kohler tar éis tumadóireacht a dhéanamh leis agus meas mór acu air mar thumadóir longbhriste agus mar chara.”

“Bhí Jamie ina finscéal ar feadh mo shaoil ​​tumadóireachta ar fad,” a dúirt an teagascóir Kieran Hatton, agus chuir Rick Ayrton leis: “Scéal chomh brónach – bhí Jamie ar dhuine de réaltaí an tsaoil i saol na tumadóireachta.”

'Luch chiúin'

Déanann Bishop cur síos ar Jamie Powell mar “luch chiúin” nuair a tháinig sé chun nochtadh sna meáin faoina chuid éachtaí faoi uisce: “Bheadh ​​ort é a tharraingt siar uaidh. Chuirfeadh sé cairt tumadóireachta in áirithe agus ní bheadh ​​​​aon duine tar éis buille faoi thuairim a thabhairt faoin taithí fairsing tumadóireachta a bhí ag an ‘tumadóir eile ar an mbád’.

"Bhí grá aige don stair longa briste agus na déantáin a tháinig sé trasna orthu chomh minic a athchóiriú.

"Le blianta beaga anuas, bhí grá aige do longbhriste a iniúchadh i gCaolas Dover le cairde nua, agus na tumadóireachtaí níos éadoimhne ag oiriúint dá mhian le haghaidh amanna níos faide ag an ngrinneall. Déanta na fírinne, b'fhéidir gur thaitin an tumadóireacht níos mó leis níos déanaí sa saol ná riamh."

Bhí Powell ina chónaí in iarthar Londan agus d’oibrigh sé do sheirbhísí lastais British Airways ag Aerfort Heathrow ar feadh níos mó ná 30 bliain. Chomh maith leis an tumadóireacht, bhain sé taitneamh as iascaireacht, ceol thrash-metal Lochlannach agus beoir Beilgeach, agus bhí cáil air as an mustáis a ghabh lena nós gléasadh mar fhear uasal tuaithe Sasanach.

Fágann Jamie Powell a bhean chéile Becky agus beirt iníonacha – a raibh an-taitneamh acu go léir as tumadóireacht le chéile mar theaghlach.

