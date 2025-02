Oibrithe deonacha míol mór teite san Eilean Sgitheanach

Tá míol mór droma atá i bhfostú i rópaí ar fheirm éisc san Eilean Sgitheanach saortha ag oibrithe deonacha ó British Divers Marine Life Rescue.

Chuala BDMLR faoi chruachás an ainmhí den chéad uair ag 7am an 30 Eanáir, agus faoi lár an tráthnóna bhí na chéad bhaill dá fhoireann mhór dícheangail míolta móra ag teacht go dtí oileán iarthar na hAlban ó ar fud na Ríochta Aontaithe cheana féin, le níos mó ag teacht isteach leo thar oíche.

Bhí dochtúirí áitiúla BDMLR ag déanamh monatóireachta ar an 9m míol mór agus ag obair lena chinntiú nach dtiocfadh baill den phobal chuige, agus chuir feirm bradán Orgánach Farraige Harvest a cuid oibríochtaí ar fionraí agus d’athshann siad baill foirne chun cabhrú leis an iarracht tarrthála.

Thug píosaí scannáin faoi uisce a tógadh tráthnóna le fios gurbh é an rud a ghlac na baill foirne i dtosach báire mar lúb amháin rópa ná timfhilleadh dúbailte, le fad amháin thart ar cheann an mhíol mór agus fad eile ag gabháil dá eite pectoral chlé.

Bhí an chuma air go ndéanfadh sé seo tasc deacair níos dúshlánaí, mar go gcaithfí na rópaí a ghearradh in ord chun cosc ​​a chur ar an míol mór a bheith ag snámh agus an líne fós ceangailte.

Shroich na hoibrithe deonacha an suíomh i mbád beag ag an gcéad solas an lá dár gcionn agus chinn siad go mbeadh cur chuige míchúramach contúirteach mar gheall ar mhéid, neart agus leibhéil struis dóchúla na míolta móra.

feirm bradán OSH amach ón Eilean Sgitheanach (OSH)

Mar sin féin, d'éirigh leo na codanna rópa a ghearradh mar a bhí beartaithe, ag scaoileadh an eite agus ansin an ceann, cé gur thóg sé go dtí 10.30rn an obair a chríochnú.

Ar dtús bhí an chuma ar an míol mór ró-shásta le freagairt dá saoirse nua-aimsithe. Ansin chuaigh sé ó thuaidh, “ag snámh go láidir, ag tumadóireacht agus ag filleadh ar an dromchla”.

“Le linn na tarrthála ba léir go raibh an míol mór greamaithe roimhe seo agus go raibh sé ag iompar sean rópaí den chineál nach n-úsáideann Organic Sea Harvest,” a dúirt an fheirm éisc. “Is é an rópa seo a bhí ann cheana féin a chuaigh isteach i bhfeistiú na feirme agus é ag snámh thart.

“Buíochas le Dia ní hamháin go raibh foireann BDMLR in ann an míol mór a shaoradh ón bhfeirm bradán, ach bhí siad in ann é a shaoradh ó na rópaí eile a bhí á n-iompar acu.

“Is radharc coitianta iad mamaigh mhara, lena n-áirítear deilfeanna agus míolta móra, in aice le feirmeacha bradán, ach is fíor-annamh a thagann siad i dteagmháil lenár láithreáin.”

BDMLR freisin ómós don Gharda Cósta, an Scéim Thánaithe Ainmhithe Mara na hAlban agus an t-oibreoir drone Anthony Rigell as a dtacaíocht le linn “tarrtháil deacair”.

