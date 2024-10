An spreagfaidh 25% níos lú potaí Béarla seirbhís do thumadóirí?

Eachtra a bhain le déanaí cóireáil le haghaidh tinneas dí-chomhbhrú i Málta agus tuairisc air Divernet tar éis aird na dtumadóirí scúba a tharraingt ar an bhféidearthacht nach gá go dtarraingeodh sé líne faoi éigeandáil fiú má shroichtear seomra hipearbarrach.

I Sasana, tá an tSeirbhís Sláinte Náisiúnta ag féachaint lena seirbhísí hipearbaracha a threisiú, go frith-iomasach trí líon na n-ionad a choimisiúnaítear chun cóireáil a thairiscint do thumadóirí lúbtha a laghdú.

Tá sé ag moladh an t-iomlán a laghdú ó 8.2 go sé, mar chuid d’athruithe ar shonraíocht seirbhísí Teiripe Ocsaigin Hipirbaric (HBOT) agus socruithe coimisiúnaithe soláthraithe. Cosnaíonn a líonra £XNUMX milliún in aghaidh na bliana faoi láthair lena chothabháil.

Deir NHS Shasana, cé is moite de na seomraí i Londain agus i Lár na Tíre, go bhfuil na hionaid hipearbaracha atá ann cheana féin suite gar don chósta, agus go leagtar amach i dtreoirlínte dea-chleachtais gurb é an t-am is fearr chun cóireáil a fháil ó thús na hairíonna laistigh de shé huaire an chloig, a Tá sé tábhachtach go háirithe d'othair a bhfuil heambólacht gáis orthu.

Deirtear go gcuirfidh an togra ar chumas othair fós a bheith in ann an t-ionad is gaire a bhaint amach laistigh de cheithre huaire an chloig ar a mhéad.

A choinneáil i gcleachtas

Tá roinnt soláthraithe ag cóireáil líon measartha íseal othar faoi láthair, a deir an NHS, rud a chiallaíonn go bhféadfadh sé a bheith dúshlánach do gach ball foirne an t-íoslíon fíorchóireáil (seachas cóireálacha insamhladh) a theastaíonn chun a n-inniúlacht chliniciúil a choinneáil. Níl na soláthraithe reatha ar fad feistithe ach an oiread chun cóir leighis a chur ar othair atá go dona tinn, a deir sé.

Tá comhairliúchán seolta ag NHS Shasana, ag lorg tuairimí na n-othar agus an phobail i gcoitinne maidir leis na hathruithe atá beartaithe, a deir sé a mbeidh d’éifeacht leo tráthúlacht rochtana ar chóireáil d’othair a fheabhsú, éagsúlacht sa rochtain ar chúram d’othair atá go dona tinn a laghdú agus, trí nósanna imeachta leantacha nua, a chinntiú go ndéantar monatóireacht agus athbhreithniú ar thorthaí fadtéarmacha d’othair.

Mar chomhlacht rialaithe tumadóireachta, beidh an Club Fo-Aqua na Breataine deir sé gur tugadh cuireadh dó ionadaíocht a dhéanamh ar thuairimí agus leasanna tumadóirí agus go mbeidh sé ag freagairt go foirmiúil don chomhairliúchán. “Táimid ag caint le páirtithe eile a bhfuil baint acu leis an gcomhairliúchán seo chun na torthaí is fearr is féidir linn a fháil ar son ár mball,” a deir Príomhfheidhmeannach BSAC Mary Tetley.

Is féidir le haon tumadóirí nó grúpaí aonair ar mian leo a n-aiseolas féin a chur isteach é sin a dhéanamh, cé gur gá an aighneacht a bheith críochnaithe faoin 13 Deireadh Fómhair. Molann NHS Shasana léamh don phobal treoir chomhairliúcháin, an Measúnú Tionchair Sláinte ar Chomhionannas agus an tsonraíocht seirbhíse athbhreithnithe roimhe seo a suirbhé comhairliúcháin a chomhlánú.

