Faigheann bean bás de bharr bite siorcanna amach ón Sahára Thiar

Bhásaigh bean Ghearmánach a bhí ag snámh ó chatamarán a raibh bratach na Breataine air tar éis do ghreim siorcanna ceann dá cosa a scaradh. Tharla an eachtra in uiscí idirnáisiúnta amach ó chósta iarthuaisceart na hAfraice tráthnóna inné (17 Meán Fómhair).

Tuigtear go raibh an bhean, a cheaptar a bheith ina 30idí, ag criú ar an Dalliance Chichester. De réir tuairiscí preasa sa Spáinn, sheol an t-árthach pléisiúir 17m ó dheas ó Gran Canaria trí lá roimhe sin.

Nuair a tharla an eachtra bhí sé níos mó ná 500km siar ó dheas ón oileán agus 180km amach ó chathair Dakhla in Iarthar na Sahára, críoch atá faoi dhíospóid siar ó dheas ó Mharacó.

Cuireadh glao éigeandála ag iarraidh go ndéanfaí an ball foirne gortaithe a aslonnú ón soitheach díreach roimh 4pm agus phioc an Gníomhaireacht Sábháilteachta agus Tarrthála Muirí na Spáinne.

Ina dhiaidh sin thug sé fógra do longa ceannaíochta in aice láimhe, ceann acu a bhí in ann soláthairtí leighis a sholáthar. Cuireadh Garda Cósta Mharacó ar an eolas freisin, ach dhiúltaigh sé an t-aistriú iarrtha chuig na hOileáin Chanáracha a dhéanamh mar gheall ar easpa acmhainní a bhí ar fáil.

Dá réir sin glaodh Aerfhórsa na Spáinne isteach, agus imscaradh héileacaptar cuardaigh agus tarrthála le heitleán tacaíochta chun an bhean a thabhairt ar ais go Gran Canaria.

Shroich siad an bád díreach tar éis 8pm ach chuaigh an t-íospartach i stad cairdiach le linn an aeriompair, agus fógraíodh marbh nuair a shroich sé Ospidéal an Dochtúir Negrin díreach tar éis 11pm.

Cainéal bán iontach

Níor taifeadadh ach sé eachtra siorcanna timpeall ar na hOileáin Chanáracha iad féin ó cuireadh tús le taifid sa 16ú haois – ceithre cinn in aice le Gran Canaria, ceann amháin as Tenerife agus an ceann eile anaithnid. Ní raibh aon chás taifeadta sa cheantar inar tharla an eachtra.

Ekrem Parmaksiz, siorc grianghraf-iriseoir agus Divernet comhfhreagraí, tá aithne mhaith aige ar an bhfarraige níos gaire do na hOileáin Chanáracha agus deir sé nach n-éiríonn siorcanna a fhaightear ann, mar shíoda, “nach n-éiríonn siad ionsaitheach”.

“Tharla an t-ionsaí seo amach ón gcósta ó dheas, i bhfad ó na hOileáin Chanáracha. Is é líne chladaigh thoir an Aigéin Atlantaigh a sholáthraíonn bealach cainéal do shiorcanna móra bána i dtreo na Meánmhara, agus mar sin is mór an seans gur bán iontach a bhí ann.”

Tá an eachtra anois ina ábhar d'imscrúdú breithiúnach ar Gran Canaria.

