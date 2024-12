Cabhair Fathoms Free athbheochan Stingray

Is grúpa tumadóirí deonacha é Fathoms Free a chosnaíonn fiadhúlra na mara agus an comhshaol ar mhaithe le gach duine trí ‘ALDFG’ (fearas iascaireachta tréigthe, caillte nó caite ar shlí eile) agus smionagar muirí eile a bhaint as uiscí cósta Corn na Breataine agus Devon, agus is iad sin. anois ag lorg tabhartais chun cuidiú le hathbheochan an bháid tumadóireachta iomráitigh Coirnis Stingray a mhaoiniú.

Tugtar ‘taibhsí’ nó ‘gluais iascaireachta’ ar ‘ALDFG’ freisin, toisc go leanann sé ag ‘iascaireacht’, ag gabháil i bhfostú, ag gaistí agus ag marú fiadhúlra go neamh-idirdhealaitheach. Gheobhaidh na hainmhithe gafa seo bás agus gníomhóidh siad mar bhaoite, ag mealladh níos mó fiadhúlra i dtimthriall fí an bháis go dtí go mbainfear an taibhse as an timpeallacht.

Tá Fathoms Free ag iarraidh Stingray a athbheochan agus a chur ar ais go dtí an t-iarghlóir a bhí ann chun cumas an cheantair do chaomhnú muirí a mhéadú, agus leanúint le hoidhreacht an scipéir Coirnis Mark Milburn a bhfuil an-grá air. Tá siad ag iarraidh bád a ligeann dóibh níos mó fearas taibhse agus smionagar mara a ghlanadh ná mar a bhí riamh cheana.

Cuirfidh Athchóiriú Stingray ar a gcumas bád níos mó agus níos tapúla a sholáthar d’eagraíochtaí mara áitiúla eile, a mhéadóidh, in éineacht lena scipéirí deonacha, a gcuid gníomhaíochtaí caomhnaithe mara agus éascóidh sé rannpháirtíocht níos mó pobail.

I bhfianaise staid reatha an bháid agus an leantóra, tá sé measta ag Fathoms Free go dtógfaidh sé os cionn £10,000 chun é a fháil ar ais san uisce agus suas go dtí an caighdeán riachtanach. D’fhéadfadh an meastachán seo ardú go tapa go £15,000 nó fiú £20,000 mura bhfuil siad in ann an t-inneall a chur ag rith go hiontaofa agus go mbeadh orthu ceann nua a aimsiú nó leantóir nua a cheannach.

Tá brón ar Stingray faoi láthair

Ní mór an chabhail a dheisiú, go hidéalach is gá an leantóir a athchur, agus ní thosaíonn an t-inneall Optimax Mearcair 200HP. Níl aon leictreonaic, trealamh loingseoireachta, nó trealamh sábháilteachta ag an mbád. Tá sé ina chabhail lom le feadáin. Tá sé beartaithe ag foireann Fathoms Free an obair ar fad a dhéanamh iad féin chun costais an tionscadail a choinneáil chomh híseal agus is féidir. In ainneoin na gcostas seo agus na hoibre a bhí i gceist, ní raibh feisteas níos fearr ná Stingray ar chúiseanna éagsúla (féach Scéal Stingray thíos).

Chun cabhrú le Fathoms Free maoiniú meaitseála féideartha a bhaint amach, tá a sprioc socraithe ag £5,000, ag súil go bhfaighidh siad maoiniú meaitseála chun iad a thabhairt chuig a n-íosriachtanas measta de £10,000.

Scéal Stingray

Dearadh Stingray ón tús mar bhád tumadóireachta tapa agus cheannaigh Looe Divers é ó Barnet Marine cúpla bliain roimh thús na haoise, ainmnithe go cuí Looe Diver 1. Fathoms Free Iontaobhaí, cisteoir, agus scipéir is airde cáilíochtaí, Julian, bhí sé ina scipéir rialta air idir 2000 agus 2005, lena n-áirítear dul faoi uisce an Scylla i 2004. I rith an ama sin, rinne Julian dul chun cinn ar a chuid forbairt scipeála leis an mbád, an Ardbhád Cumhachta a chríochnú agus Teagascóir cúrsaí.

Thosaigh Stingray amach mar Looe Divers 1

Timpeall deich mbliana tar éis do Looe Divers an bád a cheannach, dhíol siad é le Starfish Divers, agus athainmníodh é Starfish. Ar an drochuair, d'éirigh le Starfish Divers trádáil cúpla bliain ina dhiaidh sin. Rinneadh faillí ar an mbád, agus tháinig meath ar a riocht. Nílimid cinnte cad a tharla dó sna blianta beaga a leanas sular aimsíodh agus gur cheannaigh Mark Milburn é in 2015 mar thionscadal le hathchóiriú.

Mar gheall ar thionscadail éagsúla eile Mark agus easpa ama spártha chun an obair a bhí ag teastáil a chur i gcrích, bhí faillí déanta fós ag Starfish go dtí gur thug COVID-19 am saor in aisce do Mark tosú ag féachaint uirthi. Go dtí seo, seachas leantóir mí-oiriúnach athsholáthair le fráma alúmanam a raibh gá lena athchóiriú agus inneall athláimhe athsholáthair nach raibh aon duine le feiceáil ag rith, ní raibh aon dul chun cinn eile ann chun an bád a fháil chun farraige.

Stingray le linn a cúpla bliain gearr le Starfish Divers

Tar éis scaird-níochán, an t-inneall lochtach a bhaint agus a dhíol, agus an bád a bhaint ar ais go dtí a chabhail lom, ba é an chéad chéim ná í a ath-feadánú, rud a tharla i mí Iúil 2022. Ba ag an am seo a ghlac an Réalt-iasc ar an ainm nua Stingray, ainmnithe i ndiaidh chéad bhád cairtfhostaithe Mark, a bhí mar bhunús dá ghnó cairte tumadóireachta, Stingray Charters. Faraor, fuair Mark bás an bhliain dár gcionn, agus rinneadh faillí arís ar an mbád neamhiomlán, Stingray.

Mark Milburn ag tabhairt scairdnigh maith do Stingray

Ní hamháin gur scoil tumadóireachta scúba, siopa tumadóireachta agus oibreoir cairte tumadóireachta a bhí i Mark; bhí sé ina cheannaire ar iarrachtaí caomhnaithe mara na Coirnise ar feadh na mblianta go dtí a bhás. Thacaigh Mark leis na grúpaí caomhnaithe mara ar fad i gCorn na Breataine agus timpeall air lena ghnó agus bhí sé i gceannas ar a chuid fearas taibhseach féin agus glantacháin faoi uisce i gCorn na Breataine fiche nó tríocha bliain sula raibh roinnt grúpaí ann fiú. Is minic a chloisfeá faoi Mark ag tabhairt rátaí tosaíochta do ghrúpaí caomhnaithe mara chun a chinntiú go bhféadfadh siad dul i bhfeidhm chomh fada agus is féidir ar na buiséid teoranta ar a mbíonn siad ar fad.

Ba é Fathoms Free an custaiméir cairtfhostaithe deireanach a bhí ag Mark sular cailleadh é. Chaith baill na foirne an Domhnach ar fad le Mark ag glanadh raic taibhsí agus smionagar mara in inbhear Falmouth, cuimhne a mbeidh meas acu orthu go deo.

Nuair a chuala Fathoms Free go raibh Stingray ina suí i bhfál míle ó sheanionad tumadóireachta Mark, bhí a fhios acu nach raibh ach rogha amháin ann cumas Corn na Breataine maidir le caomhnú mara a mhéadú agus leanúint le hoidhreacht Mark. Labhair an fhoireann lena theaghlach agus roghnaigh siad leanúint ar aghaidh leis an rud a thosaigh sé.

Dúirt urlabhraí: “Le do chabhair, is féidir le Fathoms Free ómós a thabhairt d’oidhreacht Mark Milburn agus a chinntiú go leanann an t-ainm Stingray ag dul i bhfeidhm go mór ar chaomhnú na mara ar feadh na mblianta. Is cuma cé chomh beag, tugann gach deonachán níos gaire dúinn don sprioc atá againn.”