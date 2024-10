Ho, ho ho! Filleann Vobster Santas i mí na Nollag

Bris amach do chulaith d’Athair na Nollag, nó sciob tú amach mar Elf, ceann de na Réinfhianna, nó fiú Fear Sneachta aoibhinn – an Santa Vobster Tá an t-imeacht ar ais, agus geallúintí a bheith níos mó ná riamh!

Bí ar fhoireann Ché Vobster ar an 15 Nollaig agus na mórán tumadóirí eile atá cumhdaithe faoi chulaith bhréige – is é an taifead is mó ná 185 tumadóir Daidí na Nollag ag bualadh san uisce ag aon am amháin – chun airgead a chruinniú ar dhá chúis fhiúntacha, Institiúid Ríoga Náisiúnta na mBád Tarrthála agus Help for Heroes. Ó bunaíodh é in 2007, tá breis is £52,000 bailithe ag tumadóirí Santa ag Vobster.

“Tá breis agus 17 mbliana caite ó tharla an chéad charthanacht Santa Dive ag Cé Vobster agus gach bliain tá an imeacht ag éirí níos mó agus níos fearr” a dúirt úinéir Ché Vobster, Amy Stanton go díograiseach. “Is bealach iontach é Vobster Santas do thumadóirí buíochas ollmhór a ghabháil leis an RNLI agus Help For Heroes araon – dhá charthanacht an-tuillteanach atá gar dár gcroíthe.

“Táimid thar a bheith bródúil as gach rud atá bainte amach ag Vobster Santas agus tá súil againn go mbeidh níos mó tumadóirí fós páirteach in imeacht na bliana seo Dé Domhnaigh 15 Nollaig. Táim muiníneach gur féidir linn Vobster Santas 2024 a dhéanamh ar an gceann is mó fós!”.

Osclóidh na geataí ag 7.30rn, beidh mionteagasc tumadóireachta ag 9.30rn, agus ansin buailfidh na tumadóirí go léir san uisce ag 10r.n.