Míol mór droma ar ais ar muir tar éis d’Albain dul ar trá

Is cosúil gur éirigh le míol mór droma naoi méadar ar ais amach chun farraige tar éis dó dul ar trá ar chósta na hAlban Dé Máirt.

Ag timpeall 3.30pm ar 15 Deireadh Fómhair, Tumadóirí na Breataine Tarrtháil Saol Mara (BDMLR) cuireadh ar an eolas é faoi mhíol mór beo sáinnithe amach ó chósta an Deiscirt, i nDún Phris agus Gall-Ghaidhealaibh.

Tá an trá sa limistéar seo beagnach réidh, rud a chiallaíonn go bhfuil thart ar dhá chiliméadar de ghaineamh agus carraigeacha fágtha go hiomlán tirim ag lag trá. Léirigh na chéad ghrianghraif go raibh an míol mór suite i bhfad amach ón gcósta, rud a fhágann go raibh sé deacair an speiceas a aithint agus a fháil amach cén riocht ina raibh an míol mór. Mar sin féin, thuairiscigh baill den phobal go raibh siad in ann smiona na míolta móra a chloisteáil ag bualadh a chuid flukes eireaball, ag iarraidh go dian ainliú féin den ghaineamh mar a thit an t-uisce timpeall air.

Cuireadh foláireamh chuig Míochainí Mamaigh Mara áitiúla chun freastal ar an scéal agus measúnú a dhéanamh ar an gcás. Idir an dá linn shiúil lánúin cónaitheach, a bhí an-eolach ar an tsubstráit sa cheantar, amach go sábháilte chuig an míol mór chun tuilleadh grianghraf a bhailiú do BDMLR agus iad ag fanacht le teacht na Medics agus an Garda Cósta.

Chuir a gcuid grianghraif míol mór droma timpeall naoi méadar ar fad i láthair. Bhí an míol mór ag gul (amhail is dá mbeadh sé ag beathú scagairí trína plátaí baleen) agus ag sileadh a eireaball san aer, rud a chuir níos doimhne isteach sa ghaineamh é. Chuir an lánúin in iúl do BDMLR go n-imíonn an taoide ag teacht isteach go measartha tapa nuair a thagann sé chun cinn, agus mar sin bhí an eagraíocht tarrthála dóchasach nach mbeadh an míol mór sáinnithe ach cúpla uair an chloig sula bhféadfadh an t-uisce é a athshnámh gan aon idirghabháil.

Míol mór droma sáinnithe in Albain

Bhí an chuma ar an míol mór a bheith i riocht measartha, seachas na comharthaí struis a bhí á léiriú aige, ach de réir mar a thosaigh sé ag dul i laige, bhí an chuma ar an scéal go raibh sé socair agus a chuid análaithe suaimhneach. Faoin am seo, bhí an míol mór ag tarraingt aird ó mhuintir na háite, ach bhí smacht ag na sluaite nuair a tháinig na Medics agus an Garda Cósta, rud a thug deis do BDMLR cinneadh a dhéanamh ar an mbealach is fearr.

Tá sé thar a bheith deacair freagairt a thabhairt do mhíolta móra baleen mar gheall ar a méid agus a meáchan, rud a fhágann nach féidir iad a bhogadh go sábháilte, agus mar sin níorbh fhéidir le BDMLR a chinntiú go raibh an míol mór chomh compordach agus is féidir le soláthar garchabhrach. Ar ámharaí an tsaoil ní raibh an míol mór sáinnithe ach cúpla uair an chloig roimh an lag trá, agus mar sin níor ghá dó fanacht fada go nighfeadh an taoide fillte thar an limistéar chun é a athshnámh nuair a bhí an t-uisce domhain go leor. Faoin am sin, chuaigh an fhoireann ar ais chuig an gcladach chun sábháilteacht mar go raibh an solas ag imeacht freisin agus níorbh fhéidir a aithint cá raibh an míol mór, mar sin d'éirigh BDMLR síos agus chuir sé Medic amach ag an gcéad solas ar 16 Deireadh Fómhair féachaint an raibh dóchas ag gach duine tagtha chun críche. .

Ar an dea-uair, ní raibh aon chomhartha ar an míol mór ar an gcósta nó timpeall míle amach ón gcósta, ach ní gá go gciallaíonn sé seo nach mbeidh sé le feiceáil arís. Beidh na dochtúirí ag déanamh monatóireachta ar an gcósta sna laethanta amach romhainn le seiceáil an bhfuil sé tar éis éirí as.

Is beag tráinse beo na míolta móra droma sa RA, agus níor fhreagair BDMLR ach dornán díobh. Go hiondúil ní raibh an t-ainmhí ag trá go hiomlán i dtráchtanna roimhe seo ach é a chur faoi uisce éadoimhne sula raibh sé in ann iad féin a shaoradh arís.

Ba mhaith le BDMLR buíochas mór a ghabháil le Garda Cósta HM as a dtacaíocht agus, ar ndóigh, lena gcuid Míochainí Mamach Mara tiomnaithe as freagra a thabhairt ar an eachtra seo. Tá súil ag BDMLR go dtiocfaidh an droim ar ais go hiomlán agus go raibh sé gafa amach ag na taoidí ollmhóra sa réigiún seo.

Creidmheas grianghraf: BDMLR