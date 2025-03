Glacann IANTD agus SEI cláir Garchabhrach 'Powered By DAN'

Tá dhá ghníomhaireacht oiliúna tumadóireachta eile tar éis glacadh le curaclam DAN dá gcúrsaí garchabhrach, agus tá Cumann Idirnáisiúnta na dTomadóirí Nitrox agus Teicniúla (IANTD) agus Scuba Educators International (SEI) ag dul isteach san NUI chun an clár Powered By DAN a ghlacadh.

Trí Powered By DAN, ionchorpraíonn gníomhaireachtaí oiliúna tumadóireachta scileanna agus caighdeáin bhuntacaíochta saoil DAN, CPR, riarachán ocsaigine, agus cúrsaí eile ina n-oiliúint gharchabhrach.

“Is é an sprioc atá ag DAN ná soláthraithe garchabhrach cumasacha a bheith ag gach láithreán tumadóireachta, agus is é ár gcuraclam an ceann is cuimsithí i dtionscal na tumadóireachta, ag clúdach níos mó scileanna ná aon chúrsaí eile do sholáthraithe tuata,” a dúirt JoAnn Perry, stiúrthóir oiliúna ag DAN.

"I dtéarmaí tumadóireachta agus oideachais in uisce, is iad na gníomhaireachtaí oiliúna scúba na saineolaithe. I dtéarmaí garchabhrach do ghortuithe tumadóireachta, bíonn go leor inár dtionscal ag brath ar DAN mar shaineolaithe ábhair."

Soláthraíonn DAN an ríomhfhoghlaim agus na sclátaí, agus déanann na gníomhaireachtaí oiliúna scúba óstáil ar an ábhar ar a n-ardáin agus deimhníonn teagascóirí agus oiliúnóirí teagascóirí trína gcórais.

“Cinnte, d’fhéadfadh go mbeadh ár gclár garchabhrach féin forbartha ag SEI,” a dúirt Jim Gunderson, uachtarán agus POF SEI, “ach cén fáth an roth a athchruthú nuair a thairgeann DAN an clár is cuimsithí sa tionscal cheana féin? Tá SEl bródúil as a bheith i gcomhpháirtíocht le DAN dár gClár Garchabhair SEI – Powered By DAN. Cuirfidh an chomhpháirtíocht seo ar chumas ár dteagascóirí agus ár siopaí tumadóireachta clár garchabhrach den scoth a thairiscint dá gcuid mac léinn ar bhealach costéifeachtach.”

“Tá muinín againn go mbainfidh ár lucht gairme agus tumadóirí leas as an gcomhoibriú seo le DAN,” a dúirt Príomhfheidhmeannach IANTD, Luis Augusto Pedro. “Tá cláir IANTD, ón leibhéal iontrála aníos, deartha chun na scileanna agus an t-eolas a theastaíonn uathu a thabhairt do thumadóirí le bheith sábháilte, freagrach, agus féin-leordhóthanach, agus is cinnte go dtiocfaidh an sprioc seo chun cinn trí chomhpháirtíocht le DAN ar oideachas garchabhrach.”

“Tugann taighde, seirbhísí leighis agus sonraí éileamh DAN léargais ríthábhachtacha dúinn ar mhinicíocht agus ar dhéine na n-eachtraí éagsúla a thagann chun cinn sa tumadóireacht,” a dúirt Uachtarán agus POF DAN, Bill Ziefle, “agus tá foireann thiomanta againn chun monatóireacht a dhéanamh ar chaighdeáin idirnáisiúnta garchabhrach agus chun ár gcuraclam a choinneáil cothrom le dáta leis an taighde is déanaí.