Faigheann an tumadóir uaimhe Bill Gavin bás

Tuairiscíodh gur bhásaigh an tumadóir uaimh SAM Bill Gavin, comhbhunaitheoir an Woodville Karst Plain Project (WKKP) a bunaíodh i lár na 1980í chun iniúchadh a dhéanamh faoi limistéar carst thuaidh Florida idir Tallahassee agus Murascaill Mheicsiceo.

“Ba nuálaí den chéad scoth é Bill a d’oibrigh go dícheallach chun cabhrú le Bill Main an chumraíocht trealaimh Hogarthian a foirfe, úsáid a bhaint as scútair Tekna le iall tarraingthe le haghaidh taiscéalaíochta, caighdeáin chumasc gáis a chur i bhfeidhm maidir le húsáid trimix ag WKPP, agus táblaí dí-chomhbhrúite luatha a cheapadh don fhoireann. a úsáid le linn na 1980í déanacha,” a dúirt an WKPP i ráiteas.

Deimhníodh Gavin, innealtóir de chuid Chabhlach na SA, i 1979 agus, in éineacht lena chara Main, d’aimsigh sé gné na Seomraí Móra i gceantar Woodville Karst Plain go luath sna 1980idí.

Theastaigh ón dá tumadóir, le chéile go luath le daoine eile ar nós Parker Turner, Lamar English agus Bill McFaden, go ndíreodh a ngrúpa taighde agus taiscéalaíochta ar chórais uaimheanna tuilte a nascadh sa réigiún, agus chuaigh Gavin i gcomhairle leis an saineolaí gáis an Dr Bill Hamilton maidir le héiliam a úsáid chun níos mó a éascú. tumadóirí uaillmhianacha.

Bhí na tumadóirí ag bogadh i dtreo cumraíocht agus teicnící a dtrealamh a chaighdeánú cheana féin, agus chum Gavin agus Main an téarma 'Hogarthian' don chóras (bunaithe ar lárainm Main). D’fhorbrófaí an cur chuige ina fhealsúnacht DIR (‘Doing It Right’) níos déanaí.

Gavin Scooter

Bhunaigh an bheirt fhear nasc idir doirtil Sullivan agus Cheryl i mí Eanáir 1988 agus, le Turner agus English, rinne siad an tumadh trasnánach idir an dá doirteal sin i mí an Mheithimh sin, ag socrú taifead domhanda ag an am.

Bhí Gavin “ar aghaidh ag iniúchadh doirteal Inisfree le sruth agus bhrúigh sé ar aghaidh i dtreo doirteal Turner go luath sna 1990idí,” a deir an WKPP. Chuaigh sé isteach freisin timpeall 1.8km isteach i dtollán A Wakulla Spring.

I 1991 d’fhorbair Gavin fréamhshamhail don “Gavin Scooter”, DPV a dearadh chun pasáistí uaimheanna a chaibidil. Lean tumadóirí WKPP den úsáid fhada seo, le modhnuithe éagsúla.

An bhliain chéanna sin bhí Gavin ag mapáil phluais ar phasáiste cúng in Indian Springs le Turner nuair a thit leibhéal an uisce agus an infheictheacht go tobann agus fuair siad bac ar a mbealach amach. Bhí Gavin in ann a bhealach amach a bhrú amach, gan mórán gáis fágtha, ach báthadh Turner san eachtra.

Spreag an taithí taighde eolaíoch a bhain de thátal as go raibh na boilgeoga gáis a dhíbir na tumadóirí in ann an aolchloch scaoilte a chuir bac ar a mbealach amach a thabhairt anuas.

Tedium na polaitíochta

I 1995 chuaigh an tumadóir conspóideach George Irvine i gceannas ar an WKKP, agus faoi dheireadh na bliana sin bhí Gavin stoptha ag tumadóireacht uaimheanna.

Blianta ina dhiaidh sin mhínigh sé gur stop sé ag baint taitnimh as an chaitheamh aimsire mar gheall ar an “teidium sa pholaitíocht, ceisteanna maidir le rochtain láithreáin, an greann a bhain le hainmneacha a ghlaoch ar ríomhphoist agus le cáineadh srl. Ní raibh mórán ama, iarracht agus riosca fiúntach ann. ”

“Ba cheannródaí é Bill i dtaiscéalaíocht uaimh dhomhain faoi uisce. Bhí an-mheas air i measc an phobail tumadóireachta agus chuir sé go leor de na caighdeáin luatha atá in úsáid ag an WKPP i bhfeidhm go dtí an lá inniu,” a dúirt an WKPP. “Go raibh maith agat as an méid a chuir tú lenár fad saoil tumadóireachta. Tá ár gcroíthe ag dul go dtí a chlann agus a chairde."

Chomh maith leis sin ar Divernet: An Réabhlóid Teicniúil Tumadóireachta - Cuid 1, Cuid 2, Cuid 3