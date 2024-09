Baineann Éire a céad sceir shaorga amach

Tá long mheirge le stair chinnte scáthaithe curtha go bun Chuan Chill Ala mar an chéad sceir shaorga in Éirinn.

D’urghabh na Coimisinéirí Ioncaim an MV Shingle i mbus €14 milliún de gháinneáil toitíní/tobac deich mbliana ó shin, nuair a bhí sé ar an mbealach ón tSlóivéin i dtreo Dhroichead Átha le 32 milliún toitín agus méid tobac ar bord, agus bhí sé ag dul i léig i mBaile Átha Cliath ar dtús, agus ansin Ros Mhic Thriúin i gContae Loch Garman, ag ardú táillí calaithe, oibreacha feabhais agus cothabhála.

Ba é Michael Loftus, ó Chlub Fo-Uisce Ghráinne Uaile áitiúil, an chéad duine a d’ardaigh an smaoineamh sceir shaorga a chruthú chun borradh a chur faoin turasóireacht agus chun tacú leis an saol muirí áitiúil blianta fada ó shin, agus anois, trí idirchaidreamh idir a choiste (Killala Bay Ships 2 Reef ), na Coimisinéirí Ioncaim, Comhairle Contae Mhaigh Eo agus Comhairle Contae Shligigh, tharla sé ar deireadh.

Cinneann an MV Shingle faoin dromchla

Seoladh an MV Shingle ar a aistear deiridh tráthnóna inné (Dé Céadaoin 18 Meán Fómhair), agus shocraigh sé i 29m tar éis thart ar uair go leith os comhair cabhlach fíor báid a bhí ag iompar radharcóirí, a thug an-áthas ar fad agus é imithe ar deireadh thiar faoi bhun na farraige. dromchla.

Chosain an tionscadal thart ar €2 milliún, ach táthar ag súil go gcuirfidh an teacht isteach nua borradh faoi líon na gcuairteoirí go dtí an ceantar, chomh maith le bheith tairbheach do fhlóra agus fána na mara sa chomharsanacht.

Dúirt Michael Loftus: “Tá sceireacha saorga ag go leor áiteanna eile ar fud an domhain, ach níl aon cheann in Éirinn. Tá raiceanna againn amach ó Thuaisceart Éireann, ach luíonn siad ró-dhomhain agus níl siad ach le haghaidh tumadóirí teicniúla a bhfuil taithí acu. Níl ár sceir ach 30m síos, go maith laistigh de raon na dtumadóirí nach bhfuil mórán taithí acu chomh maith le tumadóirí cumasacha.”