Bígí le Monty Halls sna Oileáin Mhaildíve

láithreoir teilifíse, údar agus Seó Tumadóireachta GO Beidh an fear grinn Monty Halls ag glacadh páirte i Scuba Dive Adventures le haghaidh 'An chuid is fearr de na Oileáin Mhaildíve' turas ar bord an Impire Serenity beo ar bord i Márta 2025 – agus is féidir leat a bheith páirteach leis ar an turas.

Is é an turas tumadóireachta beo ‘Is Fearr de na Oileáin Mhaildíve’ an t-eispéireas deiridh do thumadóirí atá ag iarraidh iniúchadh a dhéanamh ar na suíomhanna tumadóireachta is cáiliúla agus is suntasaí i bhFireann agus Ari Atolls. Gheobhaidh tú amach na suíomhanna is fearr le haghaidh tumadóireacht cainéil, srutha agus tumadóireachta, áit a mbeidh deis agat teacht ar raon de shaol na mara iontacha, lena n-áirítear mantas, siorcanna míolta móra, agus go leor speiceas eile.

Freastalaíonn an Impire Serenity go compordach suas le 26 aoi ar fud 13 cábáin. Tá ocht gcábán le leaba dhúbailte ar an deic íochtair, agus tá dhá sheomra ar na príomh-deic agus ar na deiceanna uachtaracha le leaba rí-mhéid, leaba singil, agus radharcanna iontacha farraige. Tairgeann gach stateroom AC rialaithe aonair, seomraí folctha en-suite príobháideacha, spás stórála cuimsithí, agus calafoirt luchtaithe áisiúil.

trá idyllic Maldivian

Hallaí Monty

Is craoltóir, cainteoir, nádúraí, iar-Mhuirí Ríoga, bitheolaí mara, scríbhneoir taistil agus speisialtóir ceannaireachta í Monty Halls. Clúdaíonn a thaithí os cionn fiche bliain d’fhoirne ceannaireachta i gcuid de na timpeallachtaí is iargúlta ar domhan, ag cur i láthair cláir faisnéise fiadhúlra agus eachtraíochta, agus ag obair le cuideachtaí sliseanna gorma sa RA agus thar lear araon.

Le linn an turais Oileáin Mhaildíve, tabharfaidh Monty cur i láthair tráthnóna ar bord, agus beidh deis agat comhrá a dhéanamh ar leibhéal pearsanta agus éisteacht le scéalta tumadóireachta Monty ó áiteanna ar fud na cruinne.

Cosnaíonn an turas, a bheidh ar siúl ó 16-23 Márta, £2,699 an duine, bunaithe ar áitíocht dhúbailte le cábáin chaighdeánach. Tá uasghráduithe ar fáil. Áiríonn an pacáiste seacht n-oíche lóistín lánchlár ar árthach, aistrithe inmheánacha, gach tumadóireacht, sorcóir singil 12-lítear, meáchain luaidhe, tae, caife, agus aer. Tá Nitrox san áireamh freisin.

NB: Ní áirítear eitiltí idirnáisiúnta, gníomhaíochtaí neamhshonraithe, agus leideanna/aiscí. Féadfar forlíonta aonair a chur i bhfeidhm. Tabhair le fios go bhfuil gach gníomhaíocht, amanna seolta agus aoichainteoirí faoi réir athraithe de bharr coinníollacha comhshaoil ​​áitiúla, agus d'fhéadfadh go n-athróidh an t-ord ina seoltar iad freisin.