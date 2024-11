Nochtadh an naíolann feamainne is mó ar domhan chun athchóiriú a dhéanamh ar éiceachórais Mhórsceir Bhacainneach na Breataine Móire

Cuirfear go mór le hathchóiriú na mara ar an Mhórsceir Bhacainneach mar gheall ar an naíolann athchóirithe feamainne shaintógtha is mó ar domhan a nochtadh in Gladstone inniu.

Tá plandlann SeaGrow de chuid CQUniversity maoinithe ag an gcomhpháirtíocht idir an Great Barrier Reef Foundation agus Coles Group agus is é an chéad plandlann mórscála mara ar domhan a forbraíodh le príomhthaighdeoirí mara mara agus Úinéirí Traidisiúnta Reef.

Dúirt Will Hamill, Stiúrthóir Athchóirithe Gnáthóg Cósta an Fhondúireacht Mhórsceir Bhacainneach: “Tá ról an mhara mhara i gcothú an Mhórsceir Bhacainneach agus i dtacú le sláinte na ngnáthóg cósta ríthábhachtach.

Nocht na plandlainne feamainne is mó ar domhan 6

“Mar áit chónaithe don éiceachóras féaraigh is mó ar domhan, cuireann móinéir an Reef plandlanna agus foinsí bia ar fáil do speicis atá i mbaol cosúil le turtair agus dugongs agus iad ag gníomhú mar scagairí nádúrtha trí thruailleáin cosúil le dríodar mín agus barraíocht cothaithigh a bhaint as an uisce.

“Ach tá post ríthábhachtach eile acu freisin – an t-athrú aeráide a mhaolú trí 400 milliún tonna carbóin a stóráil, arb ionann é agus ocht gcinn de dhroichid Chuan Sydney.

“Mar sin féin, tá an t-éiceachóras seo faoi bhagairt ó thionchair an athraithe aeráide, agus tá ceantair atá ag streachailt le téarnamh ó stoirmeacha, tuilte agus cioclóin atá ag éirí níos déine agus níos minice mar Cyclone Jasper agus Kirrily a raibh tionchar acu ar an Reef an samhradh seo caite.

Nocht na plandlainne feamainne is mó ar domhan 7

“Is claíomh dhá imeall é an scrios éiceachórais seo. Ní hamháin go gcaillimid an cumas carbóin a stóráil sa todhchaí, cuireann cailliúint na n-éiceachóras seo tús freisin le scaoileadh taiscí carbóin stairiúla, rud a mhéadaíonn astuithe tuilleadh.

“Agus an domhan ag dul i ngleic le conas spriocanna práinneacha laghdaithe astuithe a bhaint amach, táimid ag breathnú níos mó ar an aigéan agus ar a chuid éiceachórais chósta – a leithlisíonn carbón 30-50 uair níos éifeachtaí ná foraoisí báistí – le haghaidh réitigh idirlinne.

“Méadófar an t-athchóiriú ar an naíolann mhara nua leathnaithe seo go mór trí úsáid a bhaint as modh nuálaíoch bunaithe ar shíol a cuireadh chun cinn ag an tsaoráid, chun cabhrú le héiceachórais ríthábhachtacha a dheisiú agus ag an am céanna a scaoilfear acmhainneacht an Mhórsceir Bhacainneach chun tionchair an athraithe aeráide a mhaolú.”

Nocht na plandlainne feamainne is mó ar domhan 8

Dúirt Stiúrthóir CMERC, an tOllamh Emma Jackson, go bhfuil an naíolann trí bliana á déanamh agus go mbeidh sí bunathraithe maidir le feabhas a chur ar mhóinéir mhara díghrádaithe agus cuidiú lena n-athléimneacht a thógáil in aghaidh na n-iarmhairtí méadaitheacha atá ag athrú aeráide.

“Úsáidtear síolta a bhailítear ó phlandlanna chun móinéir damáiste nó ilroinnte a athshíolrú, rud a chabhraíonn lena riocht iomlán agus lena n-athléimneacht a fheabhsú.

“Cuirfidh ár naíolann nua – an plandlann is mó dá chineál ar domhan – lenár n-acmhainn chun féarach a athchóiriú agus ag an am céanna soláthróidh sé rochtain níos fearr do phobail áitiúla agus do scoileanna chun cuairt a thabhairt agus foghlaim faoin ngnáthóg thábhachtach seo.”

Deireadh Fómhair 2023, ghlac GBRF, CQU, Coles agus Gladstone Port Corporation páirt in imeacht piocadh bláthanna Seamair ag Curtis Island le Emma Jackson agus Will Hamill.

Tá naíolann SeaGrow maoinithe ag comhpháirtíocht Coles Group leis an Mhórsceir Bhacainneach Fondúireacht agus tá tacaíocht faighte aige freisin tríd an gClár Athchóirithe Cósta Reef atá maoinithe ag Iontaobhas Reef Rialtas na hAstráile.

Dúirt Anna Stewart, Ceannaire Inbhuanaitheachta, Rialachais agus Rannpháirtíochta Coles: “Is mór an garsprioc é inniu i gcomhpháirtíocht Coles leis an eagraíocht. Fondúireacht Mhórsceir Bhacainneach agus tá an oiread sin áthas orainn ról a bheith againn i seoladh na plandlainne mara mara is mó ar domhan. Tá a fhios againn go bhfuil móinéir mhara ríthábhachtach le haghaidh athléimneacht na sceireacha – is ionaid chothaithe iad d’ainmhithe mara, agus cuidíonn siad freisin le bithéagsúlacht a mhéadú, cáilíocht uisce a fheabhsú agus cladaigh a chosaint.

“Táimid ag tnúth leis an méid a fhoghlaimeofar ag an suíomh úrscothach seo, agus tá súil againn go gcabhróidh sé lena chinntiú gur féidir taitneamh a bhaint as an Reef do na glúnta atá le teacht.”

Nocht na plandlainne feamainne is mó ar domhan 9

Dúirt an tOllamh Jackson gur bhraith móinéir mhara ar fud an domhain tionchar méadaitheach an athraithe aeráide agus cáilíocht an uisce.

“Tá ról tábhachtach ag tionscnaimh mar seo maidir le sláinte agus athléimneacht na dtimpeallachtaí mara tábhachtacha seo a thógáil ar fud an domhain agus tá an naíolann mar chuid de Líonra Plandlainne Domhanda Seamair.”