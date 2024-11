Seans deireanach bua mór le Bite-Back

Is é amárach an deis dheireanach duit a bheith in ann an deis a bheith agat le neart duaiseanna a fháil, lena n-áirítear clár beo ar an bhFarraige Dhearg, uaireadóir tumadóireachta, fanacht in óstán i Londain, nó fiú an deis a bheith ag caint le GO Diving Show, cainteoir Príomhchéime Steve. Backshall, i gcrannchur duaise tiomsaithe airgid 20 bliain Bite-Back.

I measc na gcomhpháirtithe suntasacha atá ar fáil tá Master Liveaboards, BSAC, Cumann Tumadóireachta Lár na Tíre, Go Freediving agus Blue Shark Snorkel, agus an grianghrafadóir clúiteach Alex Mustard agus na healaíontóirí Scott Gleed agus Olivier Leger. Ina theannta sin, déanann Fourth Element agus Nodus faire ar gach táirge bronntanais, agus chuir Bankside Hotel agus Páirc Safari Longleat eispéiris talamhbhunaithe leis an bpota duaise.

Dúirt Graham Buckingham, stiúrthóir feachtais le haghaidh Bite-Back: “Tá foireann iontach duaiseanna tugtha le chéile againn chun ceiliúradh a dhéanamh agus airgead a thiomsú dár 20 duine.th agus tá súil againn go n-aithneoidh tumadóirí é seo mar dheis iontach chun tacú lenár bhfeachtais 2025. Molaimid do gach tumadóir a tháinig trasna ar shiorc agus do gach tumadóir atá ag iarraidh dul i dteagmháil le siorc, ticéad £5 a cheannach agus infheistíocht a dhéanamh inár dtionscnaimh um chaomhnú siorcanna.”

Tá ticéid ar fáil anseo go dtí meán oíche amárach (Dé hAoine 28 Samhain). Cuirfear buaiteoir gach catagóire ar an eolas an 1 Nollaig 2024.