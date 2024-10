Dátaí 2025 Expo Tumadóireachta Idirnáisiúnta Mhalaeisia Fógartha

Príomh-gheata chuig an Domhan Faoi Uisce!

An 19ú Taispeántas Tumadóireachta Idirnáisiúnta Mhalaeisia (MIDE) 2025 leagtha chun tonnta a dhéanamh as 13 go 15 Meitheamh 2025 ag Ionad Trádála & Taispeántais Idirnáisiúnta Mhalaeisia (MITEC) i Kuala Lumpur. Ar phríomhimeacht san fhéilire tumadóireachta, tarraingíodh aird dhomhanda arís ar an borradh atá faoi earnáil na turasóireachta faoi uisce ar fud an domhain.

Ardán Riachtanach

Sna hocht mbliana déag a bhí sé ar an bhfód, tá breis agus 250,000 duine ag freastal ar an expo ag MIDE, rud a dhaingnigh a sheasamh mar ardán riachtanach don phobal tumadóireachta agus do lucht leanúna spóirt uisce. Táthar ag súil go mbeidh an expo, i mbliana, ina cheiliúradh iontach ar an bpobal tumadóireachta, chun lucht féachana éagsúil de thumadóirí, díograiseoirí spóirt uisce agus bádóireacht, agus gairmithe tionscail ó gach cearn den domhan a tharraingt.

Mol do Dhíograiseoirí Tumadóireachta

Leanfaidh MIDE 2025 lena thraidisiún maidir le gairmithe tionscail, oibreoirí tumadóireachta, déantúsóirí, agus tumadóirí paiseanta, lucht leanúna spóirt uisce agus bádóireachta a thabhairt le chéile faoi aon díon amháin. Ó thumadóirí le taithí atá ag lorg na bhfearas agus na gceann scríbe is déanaí go tosaitheoirí ar mian leo níos mó a fhoghlaim faoin spórt, beidh an t-uafás roghanna á thairiscint ag an expo do chách.

Feidhmíonn an expo mar mhol aon-stad do gach rud a bhaineann leis an domhan faoi uisce, lena n-áirítear trealamh, cúrsaí, taisteal, caomhnú, agus spóirt uisce éagsúla. Beidh deis ag cuairteoirí dul i ngleic le brandaí áitiúla agus idirnáisiúnta, agus is féidir le taispeántóirí an ócáid ​​​​a ghiaráil le haghaidh infheictheacht branda méadaithe agus treoraí díolacháin luachmhara.

Leanfaidh MIDE 2025 de bheith ina chomhartha nuálaíochta, oideachais agus caomhnaithe, ag cinntiú go mbeidh iontais an domhain thuas agus thíos faoi uisce fós inrochtana, spreagúil agus cosanta tríd an idirphlé/fóram ag an expo.

Osclaítear Clárú Taispeántóirí

Tugtar cuireadh do thaispeántóirí ar fud na cruinne clárú chun trealamh tumadóireachta ardleibhéil, teicneolaíocht tumadóireachta cheannródaíoch, agus suíomhanna tumadóireachta uathúla coimhthíocha a thaispeáint, chun eispéireas tumtha a chruthú don lucht freastail.

Moltar clárú go luath chun áit a fháil chun díomá a sheachaint. Le haghaidh tuilleadh sonraí, is féidir le páirtithe leasmhara teagmháil a dhéanamh leis an bhfoireann eagraithe ag eolas@mide.com.my.

Is féidir nuashonruithe rialta a fháil ar an láithreán gréasáin oifigiúil ag www.mide.com.my agus trí bhealaí meáin shóisialta. Lean muid ar Facebook agus Instagram @MIDEEXPO.

Maidir leis an Eagraí:

Is é AsiaEvents Exsic (AEE) an t-eagraí taithí taobh thiar de MIDE, le cúlra saibhir i mbainistíocht imeachtaí, taispeántais, seirbhísí meán, agus bainistíocht tionscadail. Bunaithe sa Mhalaeisia, tá 28 bliain de shaineolas ag AEE i dtionscadail fóillíochta agus fáilteachais, chomh maith le taispeántais, seimineáir agus comhdhálacha idirnáisiúnta agus áitiúla. Aitheanta as a sármhaitheas, bhuaigh AEE roinnt duaiseanna as a sár-iarrachtaí in eagrú MIDE agus Imeachtaí Gnó.