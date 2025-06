Taispeántas Tumadóireachta Idirnáisiúnta na Malaeisia (MIDE) 2025

An Taispeántas Tumadóireachta Idirnáisiúnta na Malaeisia (MIDE) tuairisceáin le haghaidh a Eagrán 19th, Iniúchadh, Ceangail & Caomhnaigh Rúndiamhair an Aigéin.

Kuala Lumpur, an Mhalaeisia - An Taispeántas Tumadóireachta Idirnáisiúnta na Malaeisia (MIDE) tuairisceáin le haghaidh a Eagrán 19th, ag gealladh taispeántas den scoth ar thaiscéalaíocht aigéin, nuálaíocht tumadóireachta, agus caomhnú mara.

Eagraithe ag AsiaEvents Exsic Sdn Bhd, Beidh MIDE 2025 ar siúl ó 13 go 15 Meitheamh 2025 ag an Ionad Trádála agus Taispeántais Idirnáisiúnta Mhalaeisia (MITEC), Kuala Lumpur, faoin téama mealltach "Iniúchadh, Ceangail & Caomhnaigh Rúndiamhair an Aigéin."

Beidh an ócáid seoladh go hoifigiúil on 13 Meitheamh ag 3:00 PM by YB Khairul Firdaus Bin Akbar Khan, Leas-Aire Turasóireachta, Ealaíon agus Cultúir (MOTAC), ag an Príomh-Ardán, Halla 2, Leibhéal 1.

Eispéireas Iomlán Stíl Mhaireachtála Aigéin.

DÉANAMH 2025 is mó ná taispeántas tumadóireachta amháin é. Is ceiliúradh é ar stíl mhaireachtála iomlán na farraige, ag tabhairt le chéile sceitimíní tumadóireacht, saoirse na seoltóireacht, fóillíocht bádóireacht, agus an sceitimíní ar spóirt uisce. In oiriúint do gairmithe tumadóireachta, caomhnóirí mara, agus díograiseoirí spóirt uisceacha, leathnaíonn eagrán na bliana seo a fhócas chun gach cearn den iniúchadh agus den áineas uiscebhunaithe a chuimsiú.

Margaí gan sárú ar an trealamh agus an trealamh tumadóireachta is déanaí, chomh maith le taispeántais a dhíríonn ar teicneolaíochtaí tumadóireachta nuálacha agus táirgí.

ar an trealamh agus an trealamh tumadóireachta is déanaí, chomh maith le taispeántais a dhíríonn ar agus táirgí. Faigh amach cinn scríbe tumadóireachta den scoth agus eispéiris taistil mara , iomlán le tairiscintí lena n-áirítear turais seoltóireachta , bádóireacht áineasa , kayaking , saoradh , agus eachtraí uiscebhunaithe eile.

agus , iomlán le tairiscintí lena n-áirítear , , , , agus eachtraí uiscebhunaithe eile. Pléanna painéil spreagúla agus cur i láthair faoi stiúir saineolaithe ag clúdach réimse leathan ábhar ó theicnící tumadóireachta agus sábháilteacht cheannródaíoch go hinbhuanaitheacht aigéin, iarrachtaí caomhnaithe agus treochtaí tionscail.

ag clúdach réimse leathan ábhar ó theicnící tumadóireachta agus sábháilteacht cheannródaíoch go hinbhuanaitheacht aigéin, iarrachtaí caomhnaithe agus treochtaí tionscail. Deiseanna líonraithe ardtionchair do thumadóirí, oibreoirí turasóireachta, monaróirí trealaimh, bitheolaithe mara, agus gairmithe spóirt uisce ag cruthú ardán le haghaidh comhoibrithe, inspioráide, agus fáis ghnó.

do thumadóirí, oibreoirí turasóireachta, monaróirí trealaimh, bitheolaithe mara, agus gairmithe spóirt uisce ag cruthú ardán le haghaidh comhoibrithe, inspioráide, agus fáis ghnó. Taisteal déanta éasca do chuairteoirí MIDE 2025 Mar cheiliúradh ar chomhpháirtíocht le KLIA Ekspres, tá MIDE 2025 ag tairiscint margaí eisiacha le haghaidh taistil chuig agus ó KLIA Críochfort 1 & Críochfort 2. Cinntíonn an comhoibriú seo turas áisiúil agus gan uaim do chuairteoirí áitiúla agus idirnáisiúnta araon a fhreastalaíonn ar an taispeántas seo.

Príomhbhuaicphointí ag MIDE 2025

Gairmeacha i dTumadóireacht Scúba

Tionscnamh nua a ligeann do lucht freastail iniúchadh a dhéanamh ar chosáin ghairmiúla laistigh den tionscal tumadóireachta ó theagasc tumadóireachta go taighde mara agus déanamh scannán faoi uisce.

Cur i Láthair Enigma an Aigéin

Seisiúin théamacha ina mbeidh guthanna móra i réimse na tumadóireachta agus chaomhnú na farraige, ag díriú ar inbhuanaitheacht, ar iarrachtaí caomhnaithe, agus ar an tírdhreach tumadóireachta atá ag athrú i gcónaí.

Fóram & Idirphlé

Faoi stiúir saineolaithe tionscail, clúdóidh na seisiúin seo sábháilteacht tumadóireachta, grianghrafadóireacht faoi uisce, bitheolaíocht mhuirí, tumadóireacht theicniúil, agus cleachtais inbhuanaithe.

Crios Rannpháirtíochta Óige

Ábhar idirghníomhach agus oideachasúil do chuairteoirí níos óige ar thopaicí ar nós truailliú plaisteach, cosaint sceireacha coiréil, agus bithéagsúlacht mhuirí.

Crios Oideachais do Pháistí: Deartha chun leanaí a oiliúint agus a spreagadh trí ghníomhaíochtaí cosúil le ceardlanna sceireacha coiréil, scéalaíocht ar shaol na mara, ealaíona agus ceardaíocht le hábhair athchúrsáilte, agus foghlaim phraiticiúil faoi chaomhnú na farraige agus truailliú plaisteach.

Lionsa Thar an Aigéan (LBO) Grianghrafadóireacht Faoi Uisce Showcase

Ina bhfuil aighneachtaí iontacha a nochtann áilleacht fholaithe an domhain faoi uisce trí lionsaí grianghrafadóirí paiseanta.

Aitheantas & Dámhachtainí

Gradam Cruthaitheach an Bhoth is Fearr – Mar aitheantas ar an gcruthaitheacht agus an iarracht a rinne taispeántóirí, bronnfar Gradam an Bhoth is Fearr le linn an searmanas oscailte oifigiúil, ag ceiliúradh dearadh both den scoth, nuálaíocht agus rannpháirtíocht cuairteoirí.

– Mar aitheantas ar an gcruthaitheacht agus an iarracht a rinne taispeántóirí, bronnfar Gradam an Bhoth is Fearr le linn an searmanas oscailte oifigiúil, ag ceiliúradh dearadh both den scoth, nuálaíocht agus rannpháirtíocht cuairteoirí. Gradam Aitheantais sna Meáin – Chun ómós a thabhairt do shármhaitheas ár gcomhpháirtithe meán a thug infheictheacht níos mó don chultúr tumadóireachta, don chaomhnú mara, agus don tábhacht a bhaineann le hardáin cosúil le MIDE chun an tionscal a chur chun cinn.

– Chun ómós a thabhairt do shármhaitheas ár gcomhpháirtithe meán a thug infheictheacht níos mó don chultúr tumadóireachta, don chaomhnú mara, agus don tábhacht a bhaineann le hardáin cosúil le MIDE chun an tionscal a chur chun cinn. Gradam Aitheantais Tumadóireachta Oiriúnaitheach – Tugann an gradam seo onóir d’eagraíocht atá tiomanta do dhaoine faoi mhíchumas a chumhachtú trí thumadóireacht oiriúnaitheach, ag aithint a n-iarrachtaí chun bacainní a bhriseadh agus chun an pobal tumadóireachta a spreagadh chun glacadh le héagsúlacht agus inrochtaineacht.

Duaiseanna Spreagúla Laethúla

le breis RM100,000 i nduaiseanna Is féidir le cuairteoirí pacáistí tumadóireachta, pacáiste taistil, trealamh, cúrsaí oiliúna agus níos mó a bhuachan, rud a bheidh urraithe go fial ag ár dtaispeántóirí.

Buaicphointí Réamh-mheasta do MIDE 2025

Líon na gCuideachtaí Taispeántais : 200

: 200 Booths Iomlán : 330

: 330 Cuairteoirí a bhfuiltear ag súil leo: 17,000

17,000 Freastalaithe Gairmiúla : 10,000

: 10,000 Díolacháin Measta RM30 milliún

RM30 milliún Seimineáir/Fóraim40 seisiún | 70 Cainteoir

Gnéithe Speisialta & Gníomhaíochtaí

Líonrú B2B : Óstáil ag Turasóireacht Mhalaeisia , ag nascadh oibreoirí tumadóireachta le gníomhairí taistil idirnáisiúnta.

: Óstáil ag , ag nascadh oibreoirí tumadóireachta le gníomhairí taistil idirnáisiúnta. Cruinniú & Beannacht Eagraithe ag an Roinn Turasóireachta na hOileáin Fhilipíneacha le haghaidh líonrú réigiúnach.

Eagraithe ag an le haghaidh líonrú réigiúnach. Searmanas Sínithe MoU: Idir AsiaEvents Exsic (eagraí MIDE) agus RHB Ocean Harmoni, ag cothú comhoibriú inbhuanaithe.

Formhuinithe & Comhpháirtithe Straitéiseacha

Formhuinithe ag Corparáid Forbartha Trádála Eachtraí na Malaeisia (MATRADE)

Corparáid Forbartha Trádála Eachtraí na Malaeisia (MATRADE) Ceadaithe ag Aireacht na Turasóireachta, na nEalaíon agus an Chultúir (MOTAC)

Aireacht na Turasóireachta, na nEalaíon agus an Chultúir (MOTAC) Comhpháirtithe Straitéiseacha Tionscail : Bord Cur Chun Cinn Turasóireachta na Malaeisia (MTPB) An Bord um Chur Chun Cinn Turasóireachta Na hOileáin Fhilipíneacha Bord Turasóireachta Sabah Turasóireacht Terengganu Údarás Forbartha Langkawi (LADA) Údarás Forbartha Tioman (TDA) Perbadanan Labuan Ollscoil Terengganu Mhalaeisia (UMT) Ocean Harmoni le RHB

:

Comhpháirtithe Meán Oifigiúla

X-Ray Magazine - An Danmhairg

DiveLog Australasia – An Astráil

Tumadóir Scúba Magazine - Ríocht Aontaithe

An Mhalaeisia Go deimhin Áise - An Mhalaeisia

AmLeisure Media Sdn Bhd – An Mhalaeisia

Adelston Media – An Mhalaeisia

GoTraz – An Mhalaeisia

Jom Déan É Anois – An Mhalaeisia

Treoir Taistil – An Mhalaeisia

Maidir leis an EagraíAsiaEvents Exsic (AEE) is é an fórsa atá taobh thiar de MIDE, le breis agus blianta de thaithí 28 i dtaispeántais, sna meáin, san fhóillíocht agus san fáilteachas. Tá taifead cruthaithe ag AEE maidir le taispeántais trádála áitiúla agus idirnáisiúnta rathúla a eagrú agus tá aitheantas faighte aige le go leor gradam as a chuid ranníocaíochtaí le himeachtaí gnó agus turasóireacht sa Mhalaeisia.